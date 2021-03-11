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Лыжня в Раубичах возвращается! Гонка состоится при любой погоде

11.03.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лыжня в Раубичах возвращается! Гонка состоится при любой погоде

Никогда не поздно приобщиться к спорту. И, к примеру, в эту субботу встать на лыжи и заглянуть на Минскую лыжню. Она возвращается. Ждите, Раубичи! 

В прошлом году соревнований не было, как и снега. В этом, организаторы обещают, гонка состоится при любой погоде! И снега тоже хватит всем. Его сохранят до середины апреля. Так что волноваться по этому поводу не стоит. Заряд положительных эмоций обеспечен. 

К примеру, два года назад фестиваль здорового образа жизни кардинально поменял формат – гонки стали биатлонными. Тогда на лыжи встали представители разных сфер – спортсмены, чиновники, силовые структуры, артисты, журналисты. Болельщиков тоже собралось немало – около пяти тысяч. В этот раз наверняка будет не меньше. Детали организаторы держат в секрете. А вот что будет точно – фееричная атмосфера и праздник здоровья. 

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Никогда не поздно приобщиться к спорту. И, к примеру, в эту субботу встать на лыжи и заглянуть на Минскую лыжню. Она возвращается. Ждите, Раубичи!  В прошлом году...
 
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