Лыжня в Раубичах возвращается! Гонка состоится при любой погоде

Источник материала: ОНТ

Никогда не поздно приобщиться к спорту. И, к примеру, в эту субботу встать на лыжи и заглянуть на Минскую лыжню. Она возвращается. Ждите, Раубичи!

В прошлом году соревнований не было, как и снега. В этом, организаторы обещают, гонка состоится при любой погоде! И снега тоже хватит всем. Его сохранят до середины апреля. Так что волноваться по этому поводу не стоит. Заряд положительных эмоций обеспечен.

К примеру, два года назад фестиваль здорового образа жизни кардинально поменял формат – гонки стали биатлонными. Тогда на лыжи встали представители разных сфер – спортсмены, чиновники, силовые структуры, артисты, журналисты. Болельщиков тоже собралось немало – около пяти тысяч. В этот раз наверняка будет не меньше. Детали организаторы держат в секрете. А вот что будет точно – фееричная атмосфера и праздник здоровья.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram