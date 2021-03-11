Ученые придумали, как преодолеть скорость света при космических перелетах

Источник материала: ОНТ

Астрофизик Геттингенского университета Эрик Ленц разработал теорию, которая позволит создать так называемый варп-двигатель, который, в случае успеха в его разработке, сумеет разогнать космический корабль до скорости, превышающую скорость света. Это позволит долететь до ближайшей звезды и вернуться обратно за считанные годы, а не за десятки тысяч лет, как это было бы, отправь человечество экспедицию, используя современные двигатели. Результаты исследований были опубликованы в журнале Classical and Quantum Gravity, передает РИА «Новости».

Варп-двигатель (он же «двигатель искривления») – теоретический элемент космического корабля, описываемый во многих научно-фантастических произведениях. Космические корабли, оснащенные таким двигателем, перемещаются в пространстве за относительно короткие сроки.

Однако подобное устройство существует не только в фантастике: так, теоретически достигнуть сверхсветовой скорости можно при перераспределении охватывающей корабль темной энергии таким образом, чтобы позади корабля концентрировался её избыток, а спереди, напротив, – область менее плотной отрицательной энергии. То есть вокруг корабля буквально формируется «пузырь» из сжатого пространства перед космическим кораблем и расширенного – позади него. Подобный объект не перемещается в традиционном понимании этого слова, но позволяет менять координаты сколь угодно быстро. При этом пассажиры корабля не столкнутся с такой проблемой, как замедление времени относительно его течения на Земле, которое неизбежно произошло бы, сумей любой современный корабль приблизиться к скорости света. Впервые теория о подобном «пузыре» была разработана мексиканским физиком Мигелем Алькубьерре.

Двумя главными препятствиями на пути создания подобного двигателя оставались скудное количество знаний о темной энергии, а также потребность в гигантском количестве энергии для формирования такого «пузыря». В основе же концепции Ленца лежат солитоны – устойчивые одиночные волны, которые ведут себя подобно частицам и могут перемещаться с любой скоростью, используя для этого уже известные источники энергии. Корабль, помещенный внутрь такого «пузыря» и перемещающийся вместе с солитонами, сможет преодолевать гигантские расстояния за считанные годы. Так, согласно оценкам исследователя, путь до ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра займет всего лишь четыре года, а не 50 тыс. лет, как при использовании современных двигателей.

Впрочем, перед учеными все еще остается проблема практической реализации данной теории, которая, в частности, упирается в необходимость уменьшения необходимой для подобного перелета энергии до диапазона существующих технологий. В качестве одного из вариантов разрешения данной проблемы теоретик рассматривает использование ядерной силовой установки, работающей на цепной реакции деления.

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