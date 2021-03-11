Модернизация «Могилёвхимволокна»: новое оборудование обойдется в 35 млн евро

Источник материала: ОНТ

Конкурентная продукция, снижение себестоимости и импортозамещение – на «Могилёвхимволокне» продолжается крупный инвестпроект. С производством сегодня ознакомился вице-премьер.

Первый этап модернизации стоимостью 50 миллионов евро завершился два года назад. Благодаря ему освоили новую продукцию: сырьё для мебельной промышленности и полиэфирное волокно – для текстильной. Следующий этап включает в себя выпуск полиэфирных технических нитей. Они востребованы на рынке центральной и западной Европы. Это материл для баннеров, тентов и кровли. Сейчас эта продукция импортируется из Китая и стран Азии.

Проект по производству технических нитей готов, ожидается финансирование Банка развития. Новое оборудование – только основное – обойдется предприятию в 35 миллионов евро.





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