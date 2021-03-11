Брестчанин на «Мерседесе» насмерть сбил 13-летнюю девочку

Вечером 10 марта 25-летний водитель «Мерседеса» совершил смертельный наезд на ребенка в Бресте.





По сообщению областной Госавтоинспекции, в ДТП погибла 13-летняя девочка, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу (предварительно на красный сигнал светофора).

Более подробной информации о происшествии пока нет.