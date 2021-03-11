Дилер сообщил о приостановке продаж Škoda Rapid в Беларуси

Источник материала: Onliner

10 марта на сайте дилера Škoda в Беларуси появилось сообщение о приостановке продаж автомобилей самой популярной модели — Rapid. Такая мера будет действовать с 11 марта и связана с предписанием Госстандарта.

«В связи с предписанием Госстандарта о необходимости уточнения формулировок в ОТТС (Одобрении типа транспортного средства) Škoda Rapid реализация данной модели в дилерской сети Škoda в Беларуси приостанавливается с 11.03.2021. Решение по уже заключенным договорам на Škoda Rapid мы будем принимать индивидуально с каждым клиентом», — информирует дилер.

О возобновлении продаж дилер обещает сообщить дополнительно. Что же касается других моделей, то они по-прежнему доступны к заказу.