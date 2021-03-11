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110 «квадратов», один этаж, газосиликат. Сколько стоит построить дом под эти параметры?
Источник материала: Tut.by
Популярный запрос частных застройщиков этого сезона — сколько стоит построить дом до 120 «квадратов»? Мы взяли один из самых популярных проектов из этой категории и посчитали, сколько стоит построить по нему дом из газосиликата с металлочерепичной крышей.
Компактный, один этаж
В последние годы белорусы стали чаще обращать внимание на проекты компактных домов до 120 «квадратов». Одним из популярных проектов прошлого года, попадающих в эту категорию, является проект Graf архитектурного бюро «Территория».
Этот проект одноэтажного дома на 110 м² вместил в себя три жилые комнаты, гостиную, совмещенную с кухней. Кстати, обратите внимание на угловое окно в зоне кухни.
Из гостиной есть выход на небольшую закрытую свесом кровли террасу. Котельная находится рядом с кухней, что не потребует прокладки длинной трассы газовой системы.
В доме три спальни на 12, 13,2 и 15,7 м². Отметим, что в доме к услугам владельцев предусмотрено два санузла и гардеробная.
В отделке дома проектировщики предлагают использовать декоративную штукатурку, имитирующую кирпич, плитку и деревянный планкен.
Сколько стоит такой построить?
Смета составлялась с учетом стоимости строительства коробки дома, то есть без утепления и отделки фасада, чистовой отделки, без крыльца и террасы.
Для этого проекта был запроектирован плитный монолитный фундамент. При подсчете его стоимости учитывались земляные работы — на конкретном примере они потянули на 1785 рублей. В эту сумму входят такие работы, как устройство песчаной подсыпки из ПГС, уплотнение подсыпки вибротрамбовкой, работа техники.
Устройство монолитной плиты (работа, стоимость бетона, арматуры, гидроизоляции и утепления) обойдется в 23 220 рублей.
Внешние стены из газосиликатных блоков обошлись сравнительно недорого — всего 12 220 рублей. В эту сумму входит стоимость самих блоков, раствора под первый ряд и клея (4915 рублей), работ по их укладке (4780 рублей), а также цены за изготовление перемычек, доставку и слуги автокрана.
Кладка перегородочных стен потянула еще на 6770 рублей.
Вентиляционные шахты из керамзитобетонных блоков будут стоить 2760 рублей.
Перекрытие в доме деревянное. С утеплением минватой (250 мм), пароизоляцией и черновой подшивкой оно обойдется в 11622 рубля. В стоимость входят пиломатериалы, утеплитель, огне- и биозащитная пропитка и услуги манипулятора.
Устройство стропильной системы с покрытием металлочерепицей стоит 28370 рублей (работа и материалы).
На прокладку внутренних коммуникаций (канализация и водопровод) и материалы в смете отведено 352 рубля. 5360 рублей будут стоить окна и двери ПВХ.
Итоговая стоимость коробки — 104,5 тысячи рублей (примерно 40 тысяч долларов по курсу). «Квадрат» на этом этапе стоит 363 доллара.
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Сколько будет стоить строительство одноэтажного дома на 110 «квадратов» из газосиликатных блоков.
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