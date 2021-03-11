110 «квадратов», один этаж, газосиликат. Сколько стоит построить дом под эти параметры?

Источник материала: Tut.by

Популярный запрос частных застройщиков этого сезона — сколько стоит построить дом до 120 «квадратов»? Мы взяли один из самых популярных проектов из этой категории и посчитали, сколько стоит построить по нему дом из газосиликата с металлочерепичной крышей.

Компактный, один этаж

В последние годы белорусы стали чаще обращать внимание на проекты компактных домов до 120 «квадратов». Одним из популярных проектов прошлого года, попадающих в эту категорию, является проект Graf архитектурного бюро «Территория».





Этот проект одноэтажного дома на 110 м² вместил в себя три жилые комнаты, гостиную, совмещенную с кухней. Кстати, обратите внимание на угловое окно в зоне кухни.



Фото: territoria.by

Из гостиной есть выход на небольшую закрытую свесом кровли террасу. Котельная находится рядом с кухней, что не потребует прокладки длинной трассы газовой системы.

В доме три спальни на 12, 13,2 и 15,7 м². Отметим, что в доме к услугам владельцев предусмотрено два санузла и гардеробная.

В отделке дома проектировщики предлагают использовать декоративную штукатурку, имитирующую кирпич, плитку и деревянный планкен.



Готовый дом по проекту Graf. Вид со двора

Сколько стоит такой построить?

Смета составлялась с учетом стоимости строительства коробки дома, то есть без утепления и отделки фасада, чистовой отделки, без крыльца и террасы.

Для этого проекта был запроектирован плитный монолитный фундамент. При подсчете его стоимости учитывались земляные работы — на конкретном примере они потянули на 1785 рублей. В эту сумму входят такие работы, как устройство песчаной подсыпки из ПГС, уплотнение подсыпки вибротрамбовкой, работа техники.



Угловое окно кухни в реализованном доме

Устройство монолитной плиты (работа, стоимость бетона, арматуры, гидроизоляции и утепления) обойдется в 23 220 рублей.

Внешние стены из газосиликатных блоков обошлись сравнительно недорого — всего 12 220 рублей. В эту сумму входит стоимость самих блоков, раствора под первый ряд и клея (4915 рублей), работ по их укладке (4780 рублей), а также цены за изготовление перемычек, доставку и слуги автокрана.

Кладка перегородочных стен потянула еще на 6770 рублей.

Вентиляционные шахты из керамзитобетонных блоков будут стоить 2760 рублей.

Перекрытие в доме деревянное. С утеплением минватой (250 мм), пароизоляцией и черновой подшивкой оно обойдется в 11622 рубля. В стоимость входят пиломатериалы, утеплитель, огне- и биозащитная пропитка и услуги манипулятора.

Устройство стропильной системы с покрытием металлочерепицей стоит 28370 рублей (работа и материалы).

На прокладку внутренних коммуникаций (канализация и водопровод) и материалы в смете отведено 352 рубля. 5360 рублей будут стоить окна и двери ПВХ.

Итоговая стоимость коробки — 104,5 тысячи рублей (примерно 40 тысяч долларов по курсу). «Квадрат» на этом этапе стоит 363 доллара.