Сепаратисты убили украинского военного на Донбассе из стрелкового оружия

Недалеко от села Старогнатовка Донецкой области сепаратисты обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия, в результате чего погиб боец ВСУ.



Фото: Операция объедененных сил

Об этом в ночь на 11 марта сообщила оперативно-тактическая группировка «Восток».

«Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Воину оперативно была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось», — указано в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

По данным украинской стороны, за пять дней сепаратисты 18 раз нарушали «режим тишины».