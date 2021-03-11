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Сепаратисты убили украинского военного на Донбассе из стрелкового оружия

11.03.2021 08:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Недалеко от села Старогнатовка Донецкой области сепаратисты обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия, в результате чего погиб боец ВСУ.

Сепаратисты убили украинского военного на Донбассе из стрелкового оружия
Фото: Операция объедененных сил

Об этом в ночь на 11 марта сообщила оперативно-тактическая группировка «Восток».

«Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Воину оперативно была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось», — указано в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

По данным украинской стороны, за пять дней сепаратисты 18 раз нарушали «режим тишины».

 
 
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Недалеко от села Старогнатовка Донецкой области сепаратисты обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия, в результате чего погиб боец ВСУ.
 
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