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Водитель 1932 года рождения попал в ДТП в Серебрянке
Источник материала: Навiны
На минской улице Плеханова столкнулись два автомобиля «Рено». Инцидент произошел 10 марта.
По предварительной информации столичной ГАИ, водитель 1932 года рождения выезжал с прилегающей территории дома №60 по улице Плеханова и не предоставил преимущество в движении водителю другого автомобиля «Рено».
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На минской улице Плеханова столкнулись два автомобиля «Рено». Инцидент произошел 10 марта.
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