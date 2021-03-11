Парень из Гродно открыл СТО в Варшаве на свое 27-летие

Источник материала: Onliner Кто-то думает, что переехать за границу и достойно там жить могут только айтишники. Остальным же предначертана судьба строителей, уборщиков и собирателей клубники. Герой нашей сегодняшней статьи Александр — прямое доказательство того, что при желании и наличии щепотки целеустремленности можно стать успешным и за пределами Беларуси, даже если вы не знаете, как определить тип переменной в Python. Парень родился и вырос в Гродно, а на свое 27-летие открыл СТО в Варшаве, и сейчас его сервис активно набирает обороты. Корреспондент Onliner встретился с молодым предпринимателем и узнал, как он с нуля добрался до статуса основателя фирмы в соседней стране.

Предыстория

Пять лет назад Александр бросил работу в Гродно (он трудился у официального дилера Renault ) и поехал в Польшу в поисках новой жизни. На тот момент парню было всего 22 года. Белорус попал в город Живец, что на юге Польши. Работал на польскую фирму, производящую мебель, часто отправлялся в командировки во Францию, Нидерланды, Германию. Молодому человеку выдали служебную машину, полностью оплачивали поездки по ЕС, предоставляли весь необходимый для работы инструмент.





— Я тогда ездил по отелям и монтировал мебель. На мебельную компанию я отработал около года, а затем вернулся в Беларусь. Но побыв на родине два месяца, понял, что хочу продолжать жить в Европе, чтобы было проще путешествовать по разным странам. Тогда я и определил для себя цель — нужно открывать свой бизнес в Польше. Денег на тот момент не было, и я поехал на запад, чтобы заработать и отложить какую-то сумму, — вспоминает события 4-летней давности Александр.

«В Польше, чтобы нормально зарабатывать, нужно работать на себя. Благо открыть здесь свой бизнес не так уж сложно», — считает молодой человек.

В 2016—2017 годах у парня еще не было четкого представления о том, каким именно делом он хочет заниматься. Александр решил, что для начала нужно иметь на руках какую-то сумму. Несколько лет наш герой ездил по разным городам Польши, меняя работу. Копил деньги. Два с половиной года назад молодой человек окончательно перебрался в Варшаву. В столице он работал на рекламные компании — занимался вывесками. В итоге накопил чуть больше 10 тысяч евро.





Александр старался не экономить на жизни, всегда снимал отдельную квартиру, продолжал путешествовать. В общем, копил деньги, но без жестких ограничений. В какой-то момент организатор автофестиваля SunDay в Беларуси Михаил Кунцевич уговорил парня выставить на мероприятии свои огромные светящиеся рекламные продукты. Они произвели такой эффект на публику, что Александр даже решил попробовать открыть рекламный бизнес в Гродно. Но позже все-таки вернулся в Варшаву.

Идея об открытии своей СТО

— Последние несколько лет я преимущественно работал с рекламой. Занимался крупногабаритными макетами, воздушными шарами, палатками, оформлением витрин и т. д. Но когда дело коснулось своего бизнеса, я решил открыть СТО. В Гродно в свое время я работал с отличным механиком Анатолием. Как-то приехал к нему обслужить машину и спросил, не хотел бы он попробовать себя в Польше? Оказалось, он давно об этом задумывался, но не знал, с какой стороны подойти к этому вопросу. Тогда мы начали подготовку документов для его переезда, — рассказал Александр.

Для того чтобы набраться опыта работы именно в Польше, гродненский механик на полгода устроился на другую СТО и поработал там наемным сотрудником. Например, благодаря этому опыту Анатолий узнал, куда польские станции девают отходы, как сортируют жидкости и пр. Для белорусов это был старт буквально с нуля. Они не имели представления, как подобный бизнес функционирует в Польше. Пока товарищ набирался опыта, Александр искал место для будущей СТО.



Рекламный баннер для своей СТО Александр сделал сам

Поиск помещения

— Найти подходящее помещение в Варшаве было очень трудно. Как вариант — можно купить готовую СТО, но приобретать станцию после кого-то рискованное дело, мало ли какая у них репутация была. Мы хотели взять помещение с потенциалом дальнейшего расширения и развития. Поиски заняли 3—4 месяца. В итоге одно агентство предложило нам въехать в здание, где раньше был шиномонтаж. Они работали по франшизе от французской компании. Помещение было в очень хорошем состоянии. Расположено оно на выезде из Варшавы в сторону Беларуси. Рядом — второе пустое помещение, которое мы тоже можем использовать. Нам этот вариант понравился, — вспоминает события минувшего лета Александр.

Аренда стоит 21 злотый (5,5 доллара) за квадратный метр в месяц. Это со всеми платежами, включая налог и czynsz.

В сумму месячной оплаты входят отчисления, которые позже используются арендодателем на подкраску здания, замену тротуарной плитки, ремонт кровли и т. д. Иными словами, Александр занимается только работой СТО и может не беспокоиться насчет обслуживания занимаемых помещений и территории — все это входит в «арендный пакет».





У владельца этих помещений имелось условие — для аренды необходимо было выкупить все оборудование, которое осталось от шиномонтажа. Стоимость — 60 тысяч злотых (15,6 тысячи долларов). Там был подъемник, некоторое количество инструментов. В общем, все необходимое для работы с колесами. Наличие такого набора было даже плюсом для Александра, но для полноценной работы СТО, безусловно, пришлось докупать много другого оборудования.



Почти все эти машины принадлежат белорусам, живущим в Варшаве. Они ждут своей очереди на ремонт

— Отложенных мною денег не хватало для старта. Но зато мы получили в аренду два здания общей площадью 350 «квадратов». Этого хватило, чтобы взять в команду еще одного человека — Дмитрия. Он помог нам набрать необходимую для старта сумму, и мы обговорили условия работы. Таким образом, в самом начале нас было трое. Все мы — из Гродно. Позже к команде присоединился еще один человек — Иван из Минска, — рассказал Александр.

Открытие СТО

Днем рождения СТО стало 18 июля 2020 года. Как раз в этот день Александру исполнилось 27 лет. Фирму назвали ALDITO . Парень официально стал директором, всю документальную работу он взял на себя. Остальные члены команды оформлены как наемные работники. Анатолий, который и стал «триггером» для появления этой СТО, отвечает за механику. Дмитрий выполняет в том числе логистические задачи — отвезти на восстановление рулевую рейку к партнерам, забрать запчасти со склада и т. д. Иван — специалист по электрике и чип-тюнингу.









— По грубым подсчетам, для начала нам потребовалось 20 тысяч евро. Но по факту было еще много мелких трат, которые сейчас уже трудно подсчитать. Наборы ключей, смазочные материалы, какие-то дополнительные инструменты. Мы постоянно что-то докупаем до сих пор. Ведь мы въехали в помещение, где раньше занимались исключительно шиномонтажом. А для того чтобы, например, поменять ГРМ в машине, нужен специальный инструмент. Все это требовало денег, — отметил Александр.





Станция нашего героя занимается практически всеми работами, связанными с ремонтом авто. Пока ребята не берутся только за коробки передач и кузовщину. Но у Александра и его команды есть принцип — если машина прибыла к ним на сервис, то уехать она должна своим ходом. И даже если проблема с коробкой, ребята завезут узел специалистам, чтобы все-таки решить вопрос. Второй бокс, находящийся рядом с СТО, пока пустует. В планах — поставить там подъемник и чинить исключительно микроавтобусы.





— Многие польские компании доверяют нам ремонт бусов. В месяц мы делаем 17—18 таких машин. Как правило, это автомобили различных служб доставки. Есть микроавтобус для перевозки инвалидов. В общем, работы с такими машинами хватает. Мы даже заводим им сервисные книжки, чтобы было удобнее следить за историей обслуживания. Сейчас я собираюсь купить 5-тонный подъемник и поставить его в отдельный бокс, чтобы было удобнее чинить именно бусы, — поделился планами Александр.





Как продвигали себя сразу после открытия?

Первое время клиентов искали через Instagram. В сети есть польские сообщества переехавших белорусов с десятками тысяч подписчиков — там Александр и закупал ссылки. Рекламные макеты делал сам — пригодился опыт работы в рекламной сфере.





— В рекламных материалах я делал акцент на том, что эту СТО открыли именно белорусы. В Варшаве много наших соотечественников, и мы хотели именно таких клиентов. Если зайти в чаты белорусов в Польше, там будет уйма сообщений в стиле «посоветуйте мастера-белоруса для ремонта авто». В настоящий момент бóльшая часть наших клиентов — это белорусы. В том числе те, кто открыл здесь свой бизнес. У кого-то доставка еды, у кого-то строительная фирма. У этих людей есть парк машин, которые нужно обслуживать. Этим мы и занимаемся, — рассказал Александр.





Налоги и зарплаты

По словам владельца СТО, пока рано говорить о том, что станция отбила себя или принесла какую-то прибыль. Все зарабатываемые деньги ребята вкладывают в инструменты и расширение перечня оборудования. В ближайших планах — запуск второго бокса. Александр начисляет зарплату сотрудникам, берет себе деньги на аренду квартиры и продукты, а остальное тратит на развитие. Например, недавно на СТО появился еще один подъемник.





— Зарплату мастера получают в зависимости от работы, которую они сделали. Можно сказать, они «на проценте». Не буду называть зарплату на нашей СТО, потому что этот показатель постоянно меняется. Отмечу лишь, что хороший механик в Варшаве зарабатывает от 4500 злотых (около 1170 долларов) и выше. Но я говорю про толковых мастеров, которых не нужно контролировать. Как правило, такие специалисты получают 30% от стоимости проделанных работ. Это хорошая ставка, — рассказал владелец СТО.





Первое время Александр сам разбирался с документами, налогами и прочей бумажной волокитой. Позже, когда оборот увеличился, парень нанял бухгалтерскую компанию и передал всю документальную работу на аутсорсинг. Налоги в Польше немаленькие. Например, за одного наемного сотрудника приходится платить государству минимум 1200 злотых (312 долларов) в месяц. Хватает и других выплат.

Каждая СТО в Польше обязана получить номер BDO, который предназначен для сбора информации, касающейся образования и утилизации отходов. Есть строгая отчетность. Перечень отходов нужно заявлять отдельно. В этом плане в Польше все очень серьезно. Нельзя даже, чтобы на полу лежала тряпка, испачканная моторным маслом. Если это заметит проверка — будет штраф.





На каких машинах приезжают белорусы?

В момент нашего визита на СТО чинили Fiat Stilo и BMW 5-Series E61. По словам мастеров, Е60 — одна из самых популярных моделей у белорусов, переехавших в Польшу. Дело в том, что по ту сторону западной границы эта «пятерка» считается уже старой и стоит копейки. А нам все еще кажется, что это свежая модель. Как отмечают механики, Е60 чаще приезжают на СТО на лафете. За полгода работы на станцию ни разу не приезжала Lada Vesta, зато как-то наведался Geely Coolray.





— Позвонил однажды человек и сказал, что у него проблема с автомобилем. Спрашиваю, что за машина? Отвечает — Geely Coolray. У кроссовера постоянно спускало колесо. Причиной стало повреждение диска. Мы ему все исправили. Много белорусов ездят здесь на белорусских номерах. Некоторые живут в Польше уже очень давно, — поделился Александр.





По словам основателя станции, в Варшаве не проблема обслужить любую машину. Даже если это модель российского производства. Подрядчики привозят запчасти несколько раз в день. При желании можно заказать детали для Polo Sedan или Vesta, правда их придется ждать чуть дольше, чем элементы для европейских моделей.