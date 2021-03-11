Можно ли играть, не покупая игры или дорогой компьютер? Какие есть игровые подписки и выгода от них (видео)

Источник материала: Onliner Когда космические корабли Илона Маска падают в океан, белорусы продолжают «покупать» игры на торрентах («Я только попробую, а потом заплачу»). Хотя, конечно, много и тех, кто готов выложить свои кровные за виртуальные развлечения — игры. Когда-то было модно покупать диски (коллекционеры поступают так и сейчас), затем многие перешли на «цифру», но все так же, классически, предпочитая платить за каждую игру.

В этом есть немного смысла, если в вашей библиотеке за год появляется одна новая игра. Больше? Тогда лучше присмотреться к игровым подпискам: по деньгам получается примерно то же, во что обойдется одна игра. Но не всегда.

С консольными подписками все более-менее понятно, поэтому изучим в первую очередь подписки для ПК и «гибридные». Также не будем брать в расчет совсем уж экзотические — уровня Utomik , Shadow и подобные.

Просто подписки: Ubisoft+ и EA Play

Ubisoft запустила сервис подписки много лет назад, однако популярным он стал относительно недавно — когда библиотека стала достаточно интересной для широкого потребителя, а ее возможности расширились. Сервис претерпел ребрендинг и сейчас называется Ubisoft Connect, а его подписка — Ubisoft+ .





Обойдется такая примерно в 35 рублей в месяц ($13). За эти деньги вы получите доступ к сотне игр в расширенных изданиях, возможность играть сразу в день релиза (как будто без подписки надо ждать дольше). А вот ранний доступ к играм действительно может стать бонусом — потешить свое самолюбие, играя раньше, либо если совсем нетерпеж.

Полученные игры доступны в библиотеке во время действия подписки, по его окончании играть в них можно, лишь купив отдельно.

Выгодно? Стандартное издание Assassin’s Creed Valhalla, к примеру, стоит в магазине Ubisoft $34. Управитесь за месяц или два — экономия очевидна. Плюс: будет доступен дополнительный контент (он блокируется при окончании подписки, даже если вы купите игру, и вернется лишь в случае оформления «сезонного пропуска»).

Бонусом является начисление баллов за покупки и достижения — собранные «юниты» потом можно обменять на дополнительные скидки. Правда, баллы не связаны с подпиской, а являются мотиватором для активности.

Хорошо? Да, если в сфере ваших интересов игры от Ubisoft. Или если вы ждете Far Cry 6 .

Electronic Arts и ее EA Play в Origin. В отличие от Ubisoft+, подписка более гибкая, для многих игроков может оказаться достаточно дешевого варианта за $4 в месяц (или $24, если за год одним платежом).

В отличие от Play Pro, которая обойдется в $13 в месяц или $54 в год, в Play имеется ограничение на время игры — 10 часов, однако в обоих случаях геймеры получают ранний доступ (за 10 дней до релиза для купивших игру).





Очень редко игры не попадают в список доступных при оформленной подписке, часто это малоизвестные или интересные узкой аудитории проекты — такие покупают «фантики» или ради интереса. А так подписчики получают к расширенным версиям AAA-игр (вначале это может быть стандартное издание, которое затем апгрейдится).

Чтобы сделать Play Pro более привлекательной, EA добавляет самые громкие проекты именно в «богатую» подписку, а в обычной Play блокбастеры появляются позже. Например, FIFA 21, It Takes Two, Star Wars: Squadrons и некоторые другие сейчас доступны лишь в Pro-версии подписки.

Как и в случае выше, в EA Play игры, полученные в рамках подписки, остаются доступными лишь во время ее действия — они никуда не исчезают, как и прогресс, но вернуться к ним можно, лишь снова заплатив денег.

Стоит того? Да — по тем же причинам, что и Ubisoft+, только игры другие: It Takes Two, Mass Effect: Legendary Edition и прошлые хиты. К тому же EA Play можно подключить к приставкам.

«За всеми не уследишь». Неочевидный нюанс подписок связан с доступом к играм, на которые вы в другом случае не обратили бы внимания или о которых просто не знали бы — в библиотеках, как выяснилось, можно найти немало интересных проектов.

Humble Choice вызывает неоднозначные ощущения. Подписки делятся на три уровня: от $5 до $20 в месяц с возможными акциями со снижением ценника. Для хардкорных геймеров, предпочитающих «взрослые» игры, интерес представляет самая дорогая подписка, в рамках которой предлагают и большее количество «халявы» — девять против трех в начальном.





Справедливости ради следует отметить, что игры попадаются действительно интересные. Основной минус: к моменту «раздачи» они могут оказаться не первой свежести, и увлеченный игрок, который готов заплатить 20 баксов за доступ к библиотеке, уже наверняка наигрался в приготовленный «приз».

В отличие от двух сервисов выше, отмена подписки Humble Choice не означает, что игры заблокируют, — играй сколько влезет. Помимо этого, имеется и достаточно обширная библиотека важной, но мелочи — обычно для совсем уж казуального гейминга.

Кстати, пользователи по традиции разделились на два лагеря: «Бандлы стали бесполезными и скучными» и «Да все нормально, хватит ныть». В общем, перед покупкой подписки стоит оценить полезность площадки. И еще важный момент: Беларусь, судя по всему, относится к богатым, с точки зрения владельцев площадки, странам, что отражено в ценах — они значительно выше, чем в той же России.

В этом месяце, например, в раздаче такие проекты: Control, XCOM: Chimera Squad и по мелочи (список доказывает сказанное выше).

Мобильные забавы

Первым в списке стоило бы упомянуть Google Play Pass — как сервис для наиболее популярной в Беларуси мобильной платформы. Однако Google не запустила его на территории нашей страны, для подключения необходимо устраивать шпионские игры, а выгода не очевидна.

Поэтому остается выбор без выбора — Apple Arcade , для доступа к которой придется завести подходящий девайс — любой «эпловский», в том числе телеприставку Apple TV.





Прошлым летом Apple решила сделать удобнее (и немного дороже), поэтому Apple Arcade включена в единую подписку Apple One, в рамках которой доступны Apple Music, Apple TV+, iCloud и та самая Apple Arcade. До этого доступ к играм стоил около $6, теперь индивидуальная подписка обойдется в $11 после бесплатного пробного месяца, семейная — в $15 в месяц. Это в два раза дороже, чем в соседней России.

В обширной многожанровой библиотеке Apple Arcade уйма потенциально интересных игр: считается, что сюда попадают лучшие, а часто еще и эксклюзивы для платформы (Apple заставляет разработчиков подписывать соглашение, согласно которому выпускать те же игры для Android, например, нельзя).





За прошедшее с момента запуска время площадка похорошела и приросла новыми играми, которые регулярно добавляются. Ценник немного кусается, если вы не пользуетесь остальными включенными в Apple One сервисами, зато никакой рекламы и внутриигровых покупок — все уже куплено за вас. Минус: придется обзавестись любым геймпадом, без которого многое попросту неиграбельно.

Если у вас все же возникнет желание пройти через огонь и медные трубы и зарегистрироваться в Google Play Pass (в России сервис работает с декабря), условия предоставления услуг там аналогичные: после оформления подписки становятся доступны сотни игр, но без надоедливой рекламы и требований донатить. Осталось найти там что-то стоящее.

Стрим: беспощадный и дорогой (но можно и не платить)

Попытки пересадить народ в облака пока терпят поражение. Основная причина — качество связи, которое не всегда позволяет играть с локально установленными данными, а здесь все происходит «где-то», и сервера могут находиться слишком далеко в цепочке узлов. GeForce Now пытается завоевать сегмент, но…





Как итог, может случиться некомфортный пинг, а картинка не отвечает современным требованиям: HD-разрешение при коннекте на 15 мегабитах (это минимальная требуемая скорость) и Full HD при скорости от 25 мегабит. На самом деле потребуется больше: чем выше скорость, тем меньше раздражающих артефактов, подстройка происходит на лету. Подобные сервисы — это в первую очередь возможность сыграть во «взрослые» игры на слабом железе (хотя и тут все не так просто, минимальные требования все же есть: 4 ГБ оперативки, процессор от 2 ГГц, видеокарта уровня серии GeForce 600).

Партнером GeForce Now для Беларуси является российский GFN.ru , где подробно расписаны технические моменты подключения, здесь же продается подписка. Цены, скажем так, не демократичные: $14 в месяц, $64 за полгода и $135 за год… Но можно не платить, тогда придется ждать в очередях минут по 30—40 (а может, и больше), забыть про RTX и некоторые другие «плюшки», а игровые сессии будут ограничены во времени. Или можно переехать в другую страну — там GeForce Now значительно дешевле.





К тому же на 100-мегабитном белорусском интернете сервис ругался на слабый коннект и предлагал максимум HD-разрешение при 30 кадрах. Проблема, скорее всего, не в канале, а в удаленности (и, возможно, в загруженности) серверов. На практике — «съедобно», не тормозит, но выглядит очень так себе.



Система определила 100-мегабитный интернет как ужасный, что отразилось на качестве. Зато ни капли «тормозов»

Чтобы не создавалось иллюзий, в стоимость подписки не входят игры — их нужно покупать как обычно, поддержка реализована для приобретенных в GOG, Steam и Epic (но не всех), открываются они после подключения соответствующего аккаунта в оверлее GeForce Now. А GeForce Now необходим, чтобы у вас был доступ к виртуальным забавам отовсюду, со всех источников и на слабых компьютерах (или если у вас «мак» со скудной игровой библиотекой), и, главное, в тот же Cyberpunk играть можно на Android- и iOS-устройствах.

Альтернатива GeForce Now — Google Stadia , которая повторяет судьбу Google Play Pass: она официально недоступна в Беларуси, у нее сейчас происходят внутренние передряги, и поэтому рассматривать ее смысла нет. Зато в Google Stadia в довесок имеются бесплатные игры (на любителя).

Консольное счастье (и не только)

Пару слов о консолях, особенности подписок на которых хорошо знакомы владельцам приставок.

Белорусские владельцы Nintendo Switch очень обижаются, когда их называют немногочисленной армией. Что ж, упомянем подписку Nintendo Switch Online .

Что она дает? Доступ к сетевому режиму в ряде платных игр, в то время как другие предоставляют его бесплатно (например, Fortnite, Rocket League и так далее). Плюс имеется доступ к библиотекам старинных игр для NES и SNES, а также облако для хранения сейвов (щедрость). Также с подпиской можно получить доступ к локальным эксклюзивам, пробным версиям (что редкость) и всякому бесполезному, но очень важному луту в популярных играх. Как показала практика, основное предназначение подписки — это все же возможность играть в онлайне, а не какие-то малоосязаемые бонусы.

Стоит «индивидуальное членство» Nintendo Switch Online $3,7 в месяц, $7,5 за полгода или $19 за год. «Членство для семей» обойдется в $33 в год. Все это без танцев с бубном, как в случае с игровой подпиской Microsoft.

Софтверную корпорацию с Беларусью в принципе связывает долгое отсутствие отношений на уровне обычных пользователей. Подписка разделяется на три вида: для консоли, для ПК и «ультимативная», в состав которой входит все самое «вкусное» — необходимый Xbox Live Gold и бонус в виде EA Play (которую можно купить для Xbox отдельно). Многие геймеры хвалят Game Pass, который, по их словам, во многом превосходит по качеству контента аналогичный сервис для PlayStation (но мы-то знаем, что на вкус и цвет все фломастеры разные). А еще говорят, что все новые игры от Bethesda и S.T.A.L.K.E.R. 2 станут доступны в Game Pass в день релиза.





Цены не указываем, так как они очень сильно зависят от региона и некоторых иных нюансов — можно найти очень дешево.

Для приобретения «гейм-пасса» придется попотеть (чтобы не забивать эфир, предлагаем изучить форумную ветку ).

Где-то между Nintendo Switch Online и подпиской Xbox находится PlayStation Plus . Между, потому что купить ее намного проще, нет значительной разбежки в ценах, не нужно возиться с VPN и иными колдовскими чарами. Нужна по той же причине: онлайн-режимы, да еще и игры бесплатно раздают — не много, но иногда весьма интересные. Плюс скидки, если вы предпочитаете цифровые копии, а не физические, которые потом можно менять.

Есть еще и PS Now, однако у нас сервис официально не доступен, пользоваться им полноценно затруднительно (если вообще возможно), в этом плане Sony близка к Microsoft.

Владельцам ПК есть из чего выбирать, но это может вылиться в ощутимые траты — если подключать все. Для себя можно взвесить, что выгоднее: купить игру раз в полгода и, возможно, остаться в плюсе либо отжалеть денег на доступ к более обширному списку игр.

Еще стоит вопрос в том, что за издатель. Ранее наблюдалось некомфортное для геймера развитие «эксклюзивных» сервисов: что-то есть только у «эпиков» (которые, кстати, даром раздают игры безо всяких подписок), что-то — только у Ubisoft или EA, остальные сидят в Steam, а Activision Blizzard — сама по себе. Приходится много думать, прежде чем оформлять «абонемент», и часто это заканчивается «Ай, просто куплю игру!».

Владельцам приставок выбирать сложнее: для консолей базовая подписка необходима как воздух, однако на волне конкуренции появляются все более интересные предложения (в том числе Ubisoft+ и EA Play). Что касается Microsoft, она, вероятно, не видит Беларусь как рынок для своих игровых продуктов, потому никаких заметных движений навстречу геймерам не делает: «страдайте», если хотите использовать нашу консоль больше чем на 50%.

При активном гейминге может выйти экономия: годовая подписка иногда обходится дешевле, чем покупка пары «трипл-эй»-игр. Можно покупать помесячно — если вы не намерены залипнуть в игре действительно надолго. Но такой вариант быстро теряет в привлекательности (как новая машина через год после покупки). Опять же актуально это скорее для ПК.

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