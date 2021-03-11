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Можно ли играть, не покупая игры или дорогой компьютер? Какие есть игровые подписки и выгода от них (видео)

11.03.2021 08:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Когда космические корабли Илона Маска падают в океан, белорусы продолжают «покупать» игры на торрентах («Я только попробую, а потом заплачу»). Хотя, конечно, много и тех, кто готов выложить свои кровные за виртуальные развлечения — игры. Когда-то было модно покупать диски (коллекционеры поступают так и сейчас), затем многие перешли на «цифру», но все так же, классически, предпочитая платить за каждую игру.

В этом есть немного смысла, если в вашей библиотеке за год появляется одна новая игра. Больше? Тогда лучше присмотреться к игровым подпискам: по деньгам получается примерно то же, во что обойдется одна игра. Но не всегда.

С консольными подписками все более-менее понятно, поэтому изучим в первую очередь подписки для ПК и «гибридные». Также не будем брать в расчет совсем уж экзотические — уровня Utomik, Shadow и подобные.

Просто подписки: Ubisoft+ и EA Play

Ubisoft запустила сервис подписки много лет назад, однако популярным он стал относительно недавно — когда библиотека стала достаточно интересной для широкого потребителя, а ее возможности расширились. Сервис претерпел ребрендинг и сейчас называется Ubisoft Connect, а его подписка — Ubisoft+.

Можно ли играть, не покупая игры или дорогой компьютер? Какие есть игровые подписки и выгода от них (видео)

Обойдется такая примерно в 35 рублей в месяц ($13). За эти деньги вы получите доступ к сотне игр в расширенных изданиях, возможность играть сразу в день релиза (как будто без подписки надо ждать дольше). А вот ранний доступ к играм действительно может стать бонусом — потешить свое самолюбие, играя раньше, либо если совсем нетерпеж.

Полученные игры доступны в библиотеке во время действия подписки, по его окончании играть в них можно, лишь купив отдельно.

Выгодно? Стандартное издание Assassin’s Creed Valhalla, к примеру, стоит в магазине Ubisoft $34. Управитесь за месяц или два — экономия очевидна. Плюс: будет доступен дополнительный контент (он блокируется при окончании подписки, даже если вы купите игру, и вернется лишь в случае оформления «сезонного пропуска»).

Бонусом является начисление баллов за покупки и достижения — собранные «юниты» потом можно обменять на дополнительные скидки. Правда, баллы не связаны с подпиской, а являются мотиватором для активности.

Хорошо? Да, если в сфере ваших интересов игры от Ubisoft. Или если вы ждете Far Cry 6.

Electronic Arts и ее EA Play в Origin. В отличие от Ubisoft+, подписка более гибкая, для многих игроков может оказаться достаточно дешевого варианта за $4 в месяц (или $24, если за год одним платежом).

В отличие от Play Pro, которая обойдется в $13 в месяц или $54 в год, в Play имеется ограничение на время игры — 10 часов, однако в обоих случаях геймеры получают ранний доступ (за 10 дней до релиза для купивших игру).

Можно ли играть, не покупая игры или дорогой компьютер? Какие есть игровые подписки и выгода от них (видео)

Очень редко игры не попадают в список доступных при оформленной подписке, часто это малоизвестные или интересные узкой аудитории проекты — такие покупают «фантики» или ради интереса. А так подписчики получают к расширенным версиям AAA-игр (вначале это может быть стандартное издание, которое затем апгрейдится).

Чтобы сделать Play Pro более привлекательной, EA добавляет самые громкие проекты именно в «богатую» подписку, а в обычной Play блокбастеры появляются позже. Например, FIFA 21, It Takes Two, Star Wars: Squadrons и некоторые другие сейчас доступны лишь в Pro-версии подписки.

Как и в случае выше, в EA Play игры, полученные в рамках подписки, остаются доступными лишь во время ее действия — они никуда не исчезают, как и прогресс, но вернуться к ним можно, лишь снова заплатив денег.

Стоит того? Да — по тем же причинам, что и Ubisoft+, только игры другие: It Takes Two, Mass Effect: Legendary Edition и прошлые хиты. К тому же EA Play можно подключить к приставкам.

«За всеми не уследишь». Неочевидный нюанс подписок связан с доступом к играм, на которые вы в другом случае не обратили бы внимания или о которых просто не знали бы — в библиотеках, как выяснилось, можно найти немало интересных проектов.

Humble Choice вызывает неоднозначные ощущения. Подписки делятся на три уровня: от $5 до $20 в месяц с возможными акциями со снижением ценника. Для хардкорных геймеров, предпочитающих «взрослые» игры, интерес представляет самая дорогая подписка, в рамках которой предлагают и большее количество «халявы» — девять против трех в начальном.

Можно ли играть, не покупая игры или дорогой компьютер? Какие есть игровые подписки и выгода от них (видео)

Справедливости ради следует отметить, что игры попадаются действительно интересные. Основной минус: к моменту «раздачи» они могут оказаться не первой свежести, и увлеченный игрок, который готов заплатить 20 баксов за доступ к библиотеке, уже наверняка наигрался в приготовленный «приз».

В отличие от двух сервисов выше, отмена подписки Humble Choice не означает, что игры заблокируют, — играй сколько влезет. Помимо этого, имеется и достаточно обширная библиотека важной, но мелочи — обычно для совсем уж казуального гейминга.

Кстати, пользователи по традиции разделились на два лагеря: «Бандлы стали бесполезными и скучными» и «Да все нормально, хватит ныть». В общем, перед покупкой подписки стоит оценить полезность площадки. И еще важный момент: Беларусь, судя по всему, относится к богатым, с точки зрения владельцев площадки, странам, что отражено в ценах — они значительно выше, чем в той же России.

В этом месяце, например, в раздаче такие проекты: Control, XCOM: Chimera Squad и по мелочи (список доказывает сказанное выше).

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Мобильные забавы

Первым в списке стоило бы упомянуть Google Play Pass — как сервис для наиболее популярной в Беларуси мобильной платформы. Однако Google не запустила его на территории нашей страны, для подключения необходимо устраивать шпионские игры, а выгода не очевидна.

Поэтому остается выбор без выбора — Apple Arcade, для доступа к которой придется завести подходящий девайс — любой «эпловский», в том числе телеприставку Apple TV.

Можно ли играть, не покупая игры или дорогой компьютер? Какие есть игровые подписки и выгода от них (видео)

Прошлым летом Apple решила сделать удобнее (и немного дороже), поэтому Apple Arcade включена в единую подписку Apple One, в рамках которой доступны Apple Music, Apple TV+, iCloud и та самая Apple Arcade. До этого доступ к играм стоил около $6, теперь индивидуальная подписка обойдется в $11 после бесплатного пробного месяца, семейная — в $15 в месяц. Это в два раза дороже, чем в соседней России.

В обширной многожанровой библиотеке Apple Arcade уйма потенциально интересных игр: считается, что сюда попадают лучшие, а часто еще и эксклюзивы для платформы (Apple заставляет разработчиков подписывать соглашение, согласно которому выпускать те же игры для Android, например, нельзя).

Можно ли играть, не покупая игры или дорогой компьютер? Какие есть игровые подписки и выгода от них (видео)

За прошедшее с момента запуска время площадка похорошела и приросла новыми играми, которые регулярно добавляются. Ценник немного кусается, если вы не пользуетесь остальными включенными в Apple One сервисами, зато никакой рекламы и внутриигровых покупок — все уже куплено за вас. Минус: придется обзавестись любым геймпадом, без которого многое попросту неиграбельно.

Если у вас все же возникнет желание пройти через огонь и медные трубы и зарегистрироваться в Google Play Pass (в России сервис работает с декабря), условия предоставления услуг там аналогичные: после оформления подписки становятся доступны сотни игр, но без надоедливой рекламы и требований донатить. Осталось найти там что-то стоящее.

Стрим: беспощадный и дорогой (но можно и не платить)

Попытки пересадить народ в облака пока терпят поражение. Основная причина — качество связи, которое не всегда позволяет играть с локально установленными данными, а здесь все происходит «где-то», и сервера могут находиться слишком далеко в цепочке узлов. GeForce Now пытается завоевать сегмент, но…

Можно ли играть, не покупая игры или дорогой компьютер? Какие есть игровые подписки и выгода от них (видео)

Как итог, может случиться некомфортный пинг, а картинка не отвечает современным требованиям: HD-разрешение при коннекте на 15 мегабитах (это минимальная требуемая скорость) и Full HD при скорости от 25 мегабит. На самом деле потребуется больше: чем выше скорость, тем меньше раздражающих артефактов, подстройка происходит на лету. Подобные сервисы — это в первую очередь возможность сыграть во «взрослые» игры на слабом железе (хотя и тут все не так просто, минимальные требования все же есть: 4 ГБ оперативки, процессор от 2 ГГц, видеокарта уровня серии GeForce 600).

Партнером GeForce Now для Беларуси является российский GFN.ru, где подробно расписаны технические моменты подключения, здесь же продается подписка. Цены, скажем так, не демократичные: $14 в месяц, $64 за полгода и $135 за год… Но можно не платить, тогда придется ждать в очередях минут по 30—40 (а может, и больше), забыть про RTX и некоторые другие «плюшки», а игровые сессии будут ограничены во времени. Или можно переехать в другую страну — там GeForce Now значительно дешевле.

Можно ли играть, не покупая игры или дорогой компьютер? Какие есть игровые подписки и выгода от них (видео)

К тому же на 100-мегабитном белорусском интернете сервис ругался на слабый коннект и предлагал максимум HD-разрешение при 30 кадрах. Проблема, скорее всего, не в канале, а в удаленности (и, возможно, в загруженности) серверов. На практике — «съедобно», не тормозит, но выглядит очень так себе.

Можно ли играть, не покупая игры или дорогой компьютер? Какие есть игровые подписки и выгода от них (видео)
Система определила 100-мегабитный интернет как ужасный, что отразилось на качестве. Зато ни капли «тормозов»

Чтобы не создавалось иллюзий, в стоимость подписки не входят игры — их нужно покупать как обычно, поддержка реализована для приобретенных в GOG, Steam и Epic (но не всех), открываются они после подключения соответствующего аккаунта в оверлее GeForce Now. А GeForce Now необходим, чтобы у вас был доступ к виртуальным забавам отовсюду, со всех источников и на слабых компьютерах (или если у вас «мак» со скудной игровой библиотекой), и, главное, в тот же Cyberpunk играть можно на Android- и iOS-устройствах.

Альтернатива GeForce Now — Google Stadia, которая повторяет судьбу Google Play Pass: она официально недоступна в Беларуси, у нее сейчас происходят внутренние передряги, и поэтому рассматривать ее смысла нет. Зато в Google Stadia в довесок имеются бесплатные игры (на любителя).

Консольное счастье (и не только)

Пару слов о консолях, особенности подписок на которых хорошо знакомы владельцам приставок.

Белорусские владельцы Nintendo Switch очень обижаются, когда их называют немногочисленной армией. Что ж, упомянем подписку Nintendo Switch Online.

Что она дает? Доступ к сетевому режиму в ряде платных игр, в то время как другие предоставляют его бесплатно (например, Fortnite, Rocket League и так далее). Плюс имеется доступ к библиотекам старинных игр для NES и SNES, а также облако для хранения сейвов (щедрость). Также с подпиской можно получить доступ к локальным эксклюзивам, пробным версиям (что редкость) и всякому бесполезному, но очень важному луту в популярных играх. Как показала практика, основное предназначение подписки — это все же возможность играть в онлайне, а не какие-то малоосязаемые бонусы.

Стоит «индивидуальное членство» Nintendo Switch Online $3,7 в месяц, $7,5 за полгода или $19 за год. «Членство для семей» обойдется в $33 в год. Все это без танцев с бубном, как в случае с игровой подпиской Microsoft.

Софтверную корпорацию с Беларусью в принципе связывает долгое отсутствие отношений на уровне обычных пользователей. Подписка разделяется на три вида: для консоли, для ПК и «ультимативная», в состав которой входит все самое «вкусное» — необходимый Xbox Live Gold и бонус в виде EA Play (которую можно купить для Xbox отдельно). Многие геймеры хвалят Game Pass, который, по их словам, во многом превосходит по качеству контента аналогичный сервис для PlayStation (но мы-то знаем, что на вкус и цвет все фломастеры разные). А еще говорят, что все новые игры от Bethesda и S.T.A.L.K.E.R. 2 станут доступны в Game Pass в день релиза.

Можно ли играть, не покупая игры или дорогой компьютер? Какие есть игровые подписки и выгода от них (видео)

Цены не указываем, так как они очень сильно зависят от региона и некоторых иных нюансов — можно найти очень дешево.

Для приобретения «гейм-пасса» придется попотеть (чтобы не забивать эфир, предлагаем изучить форумную ветку).

Где-то между Nintendo Switch Online и подпиской Xbox находится PlayStation Plus. Между, потому что купить ее намного проще, нет значительной разбежки в ценах, не нужно возиться с VPN и иными колдовскими чарами. Нужна по той же причине: онлайн-режимы, да еще и игры бесплатно раздают — не много, но иногда весьма интересные. Плюс скидки, если вы предпочитаете цифровые копии, а не физические, которые потом можно менять.

Есть еще и PS Now, однако у нас сервис официально не доступен, пользоваться им полноценно затруднительно (если вообще возможно), в этом плане Sony близка к Microsoft.

Владельцам ПК есть из чего выбирать, но это может вылиться в ощутимые траты — если подключать все. Для себя можно взвесить, что выгоднее: купить игру раз в полгода и, возможно, остаться в плюсе либо отжалеть денег на доступ к более обширному списку игр.

Еще стоит вопрос в том, что за издатель. Ранее наблюдалось некомфортное для геймера развитие «эксклюзивных» сервисов: что-то есть только у «эпиков» (которые, кстати, даром раздают игры безо всяких подписок), что-то — только у Ubisoft или EA, остальные сидят в Steam, а Activision Blizzard — сама по себе. Приходится много думать, прежде чем оформлять «абонемент», и часто это заканчивается «Ай, просто куплю игру!».

Владельцам приставок выбирать сложнее: для консолей базовая подписка необходима как воздух, однако на волне конкуренции появляются все более интересные предложения (в том числе Ubisoft+ и EA Play). Что касается Microsoft, она, вероятно, не видит Беларусь как рынок для своих игровых продуктов, потому никаких заметных движений навстречу геймерам не делает: «страдайте», если хотите использовать нашу консоль больше чем на 50%.

При активном гейминге может выйти экономия: годовая подписка иногда обходится дешевле, чем покупка пары «трипл-эй»-игр. Можно покупать помесячно — если вы не намерены залипнуть в игре действительно надолго. Но такой вариант быстро теряет в привлекательности (как новая машина через год после покупки). Опять же актуально это скорее для ПК.

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Когда космические корабли Илона Маска падают в океан, белорусы продолжают «покупать» игры на торрентах («Я только попробую, а потом заплачу»). Хотя, конечно, много и...
 
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