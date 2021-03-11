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Можно ли играть, не покупая игры или дорогой компьютер? Какие есть игровые подписки и выгода от них (видео)
Источник материала: Onliner
Когда космические корабли Илона Маска падают в океан, белорусы продолжают «покупать» игры на торрентах («Я только попробую, а потом заплачу»). Хотя, конечно, много и тех, кто готов выложить свои кровные за виртуальные развлечения — игры. Когда-то было модно покупать диски (коллекционеры поступают так и сейчас), затем многие перешли на «цифру», но все так же, классически, предпочитая платить за каждую игру.
В этом есть немного смысла, если в вашей библиотеке за год появляется одна новая игра. Больше? Тогда лучше присмотреться к игровым подпискам: по деньгам получается примерно то же, во что обойдется одна игра. Но не всегда.
С консольными подписками все более-менее понятно, поэтому изучим в первую очередь подписки для ПК и «гибридные». Также не будем брать в расчет совсем уж экзотические — уровня
Просто подписки: Ubisoft+ и EA Play
Ubisoft запустила сервис подписки много лет назад, однако популярным он стал относительно недавно — когда библиотека стала достаточно интересной для широкого потребителя, а ее возможности расширились. Сервис претерпел ребрендинг и сейчас называется Ubisoft Connect, а его подписка —
Обойдется такая примерно в 35 рублей в месяц ($13). За эти деньги вы получите доступ к сотне игр в расширенных изданиях, возможность играть сразу в день релиза (как будто без подписки надо ждать дольше). А вот ранний доступ к играм действительно может стать бонусом — потешить свое самолюбие, играя раньше, либо если совсем нетерпеж.
Полученные игры доступны в библиотеке во время действия подписки, по его окончании играть в них можно, лишь купив отдельно.
Выгодно? Стандартное издание Assassin’s Creed Valhalla, к примеру, стоит в магазине Ubisoft $34. Управитесь за месяц или два — экономия очевидна. Плюс: будет доступен дополнительный контент (он блокируется при окончании подписки, даже если вы купите игру, и вернется лишь в случае оформления «сезонного пропуска»).
Бонусом является начисление баллов за покупки и достижения — собранные «юниты» потом можно обменять на дополнительные скидки. Правда, баллы не связаны с подпиской, а являются мотиватором для активности.
Хорошо? Да, если в сфере ваших интересов игры от Ubisoft. Или если вы ждете
Electronic Arts и ее
В отличие от Play Pro, которая обойдется в $13 в месяц или $54 в год, в Play имеется ограничение на время игры — 10 часов, однако в обоих случаях геймеры получают ранний доступ (за 10 дней до релиза для купивших игру).
Очень редко игры не попадают в список доступных при оформленной подписке, часто это малоизвестные или интересные узкой аудитории проекты — такие покупают «фантики» или ради интереса. А так подписчики получают к расширенным версиям AAA-игр (вначале это может быть стандартное издание, которое затем апгрейдится).
Чтобы сделать Play Pro более привлекательной, EA добавляет самые громкие проекты именно в «богатую» подписку, а в обычной Play блокбастеры появляются позже. Например, FIFA 21, It Takes Two, Star Wars: Squadrons и некоторые другие сейчас доступны лишь в Pro-версии подписки.
Как и в случае выше, в EA Play игры, полученные в рамках подписки, остаются доступными лишь во время ее действия — они никуда не исчезают, как и прогресс, но вернуться к ним можно, лишь снова заплатив денег.
Стоит того? Да — по тем же причинам, что и Ubisoft+, только игры другие: It Takes Two, Mass Effect: Legendary Edition и прошлые хиты. К тому же EA Play можно подключить к приставкам.
«За всеми не уследишь». Неочевидный нюанс подписок связан с доступом к играм, на которые вы в другом случае не обратили бы внимания или о которых просто не знали бы — в библиотеках, как выяснилось, можно найти немало интересных проектов.
Справедливости ради следует отметить, что игры попадаются действительно интересные. Основной минус: к моменту «раздачи» они могут оказаться не первой свежести, и увлеченный игрок, который готов заплатить 20 баксов за доступ к библиотеке, уже наверняка наигрался в приготовленный «приз».
В отличие от двух сервисов выше, отмена подписки Humble Choice не означает, что игры заблокируют, — играй сколько влезет. Помимо этого, имеется и достаточно обширная библиотека важной, но мелочи — обычно для совсем уж казуального гейминга.
Кстати, пользователи по традиции разделились на два лагеря: «Бандлы стали бесполезными и скучными» и «Да все нормально, хватит ныть». В общем, перед покупкой подписки стоит оценить полезность площадки. И еще важный момент: Беларусь, судя по всему, относится к богатым, с точки зрения владельцев площадки, странам, что отражено в ценах — они значительно выше, чем в той же России.
В этом месяце, например, в раздаче такие проекты: Control, XCOM: Chimera Squad и по мелочи (список доказывает сказанное выше).
геймерский/домашний, CPU AMD Athlon 3000G 3500 МГц, RAM DDR4 8 ГБ, HDD+SSD 1000+120 ГБ, графика: NVIDIA GeForce GTX 1050 2 ГБ, БП 500 Вт
геймерский, CPU AMD Ryzen 9 3950X 3500 МГц, RAM DDR4 32 ГБ, HDD+SSD 2000+480 ГБ, графика: NVIDIA GeForce RTX 3090 24 ГБ, БП 700 Вт
Мобильные забавы
Первым в списке стоило бы упомянуть Google Play Pass — как сервис для наиболее популярной в Беларуси мобильной платформы. Однако Google не запустила его на территории нашей страны, для подключения необходимо устраивать шпионские игры, а выгода не очевидна.
Поэтому остается выбор без выбора —
Прошлым летом Apple решила сделать удобнее (и немного дороже), поэтому Apple Arcade включена в единую подписку Apple One, в рамках которой доступны Apple Music, Apple TV+, iCloud и та самая Apple Arcade. До этого доступ к играм стоил около $6, теперь индивидуальная подписка обойдется в $11 после бесплатного пробного месяца, семейная — в $15 в месяц. Это в два раза дороже, чем в соседней России.
В обширной многожанровой библиотеке Apple Arcade уйма потенциально интересных игр: считается, что сюда попадают лучшие, а часто еще и эксклюзивы для платформы (Apple заставляет разработчиков подписывать соглашение, согласно которому выпускать те же игры для Android, например, нельзя).
За прошедшее с момента запуска время площадка похорошела и приросла новыми играми, которые регулярно добавляются. Ценник немного кусается, если вы не пользуетесь остальными включенными в Apple One сервисами, зато никакой рекламы и внутриигровых покупок — все уже куплено за вас. Минус: придется обзавестись любым геймпадом, без которого многое попросту неиграбельно.
Если у вас все же возникнет желание пройти через огонь и медные трубы и зарегистрироваться в Google Play Pass (в России сервис работает с декабря), условия предоставления услуг там аналогичные: после оформления подписки становятся доступны сотни игр, но без надоедливой рекламы и требований донатить. Осталось найти там что-то стоящее.
Стрим: беспощадный и дорогой (но можно и не платить)
Попытки пересадить народ в облака пока терпят поражение. Основная причина — качество связи, которое не всегда позволяет играть с локально установленными данными, а здесь все происходит «где-то», и сервера могут находиться слишком далеко в цепочке узлов. GeForce Now пытается завоевать сегмент, но…
Как итог, может случиться некомфортный пинг, а картинка не отвечает современным требованиям: HD-разрешение при коннекте на 15 мегабитах (это минимальная требуемая скорость) и Full HD при скорости от 25 мегабит. На самом деле потребуется больше: чем выше скорость, тем меньше раздражающих артефактов, подстройка происходит на лету. Подобные сервисы — это в первую очередь возможность сыграть во «взрослые» игры на слабом железе (хотя и тут все не так просто, минимальные требования все же есть: 4 ГБ оперативки, процессор от 2 ГГц, видеокарта уровня серии GeForce 600).
Партнером GeForce Now для Беларуси является российский
К тому же на 100-мегабитном белорусском интернете сервис ругался на слабый коннект и предлагал максимум HD-разрешение при 30 кадрах. Проблема, скорее всего, не в канале, а в удаленности (и, возможно, в загруженности) серверов. На практике — «съедобно», не тормозит, но выглядит очень так себе.
Система определила 100-мегабитный интернет как ужасный, что отразилось на качестве. Зато ни капли «тормозов»
Чтобы не создавалось иллюзий, в стоимость подписки не входят игры — их нужно покупать как обычно, поддержка реализована для приобретенных в GOG, Steam и Epic (но не всех), открываются они после подключения соответствующего аккаунта в оверлее GeForce Now. А GeForce Now необходим, чтобы у вас был доступ к виртуальным забавам отовсюду, со всех источников и на слабых компьютерах (или если у вас «мак» со скудной игровой библиотекой), и, главное, в тот же Cyberpunk играть можно на Android- и iOS-устройствах.
Альтернатива GeForce Now —
Консольное счастье (и не только)
Пару слов о консолях, особенности подписок на которых хорошо знакомы владельцам приставок.
Белорусские владельцы
Что она дает? Доступ к сетевому режиму в ряде платных игр, в то время как другие предоставляют его бесплатно (например, Fortnite, Rocket League и так далее). Плюс имеется доступ к библиотекам старинных игр для NES и SNES, а также облако для хранения сейвов (щедрость). Также с подпиской можно получить доступ к локальным эксклюзивам, пробным версиям (что редкость) и всякому бесполезному, но очень важному луту в популярных играх. Как показала практика, основное предназначение подписки — это все же возможность играть в онлайне, а не какие-то малоосязаемые бонусы.
Стоит «индивидуальное членство» Nintendo Switch Online $3,7 в месяц, $7,5 за полгода или $19 за год. «Членство для семей» обойдется в $33 в год. Все это без танцев с бубном, как в случае с игровой подпиской Microsoft.
Софтверную корпорацию с Беларусью в принципе связывает долгое отсутствие отношений на уровне обычных пользователей. Подписка разделяется на три вида: для консоли, для ПК и «ультимативная», в состав которой входит все самое «вкусное» — необходимый
Цены не указываем, так как они очень сильно зависят от региона и некоторых иных нюансов — можно найти очень дешево.
Для приобретения «гейм-пасса» придется попотеть (чтобы не забивать эфир, предлагаем изучить
Где-то между Nintendo Switch Online и подпиской Xbox находится
Есть еще и PS Now, однако у нас сервис официально не доступен, пользоваться им полноценно затруднительно (если вообще возможно), в этом плане Sony близка к Microsoft.
Владельцам ПК есть из чего выбирать, но это может вылиться в ощутимые траты — если подключать все. Для себя можно взвесить, что выгоднее: купить игру раз в полгода и, возможно, остаться в плюсе либо отжалеть денег на доступ к более обширному списку игр.
Еще стоит вопрос в том, что за издатель. Ранее наблюдалось некомфортное для геймера развитие «эксклюзивных» сервисов: что-то есть только у «эпиков» (которые, кстати, даром раздают игры безо всяких подписок), что-то — только у Ubisoft или EA, остальные сидят в Steam, а Activision Blizzard — сама по себе. Приходится много думать, прежде чем оформлять «абонемент», и часто это заканчивается «Ай, просто куплю игру!».
Владельцам приставок выбирать сложнее: для консолей базовая подписка необходима как воздух, однако на волне конкуренции появляются все более интересные предложения (в том числе Ubisoft+ и EA Play). Что касается Microsoft, она, вероятно, не видит Беларусь как рынок для своих игровых продуктов, потому никаких заметных движений навстречу геймерам не делает: «страдайте», если хотите использовать нашу консоль больше чем на 50%.
При активном гейминге может выйти экономия: годовая подписка иногда обходится дешевле, чем покупка пары «трипл-эй»-игр. Можно покупать помесячно — если вы не намерены залипнуть в игре действительно надолго. Но такой вариант быстро теряет в привлекательности (как новая машина через год после покупки). Опять же актуально это скорее для ПК.
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте 1 игра
1 ТБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
500 ГБ, разрешение игр - Full HD (1080p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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Можно ли играть, не покупая игры или дорогой компьютер? Какие есть игровые подписки и выгода от них (видео)
Когда космические корабли Илона Маска падают в океан, белорусы продолжают «покупать» игры на торрентах («Я только попробую, а потом заплачу»). Хотя, конечно, много и...
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