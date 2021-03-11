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Минчане из Михалово вышли на акцию и обратились к остальным районам
Источник материала: Хартия'97
Минчане из Михалово вышли на акцию и обратились к остальным районам
Вместе — и до победы!
Жители минского микрорайона Михалово вышли вчера на вечернюю акцию протеста и передали привет соседним минским микрорайонам.
«Вместе и до победы!», — заявили участники акции.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Вместе — и до победы!
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