«Толька Матолька» — новая песня от Маргариты Левчук

«Мы чэсна перыжываем, што харошы ж вродзе чалавек

«Мы чэсна перыжываем, што харошы ж вродзе чалавек Антон Матолька, але ўгалоўнік жэстачайшы. Інтэрполька абізацельна вышукае Матольку!» — говорится в комментарии авторов произвдения.





пишет telegraf.by За 8 часов, как был опубликован клип, он набрал 10 тыс лайков при всего пока 26 тыс. просмотров. Для сравнения, композиция «Я научу тебя ходить по струночке», которую БТ решило отправить от Беларуси на «Евровидение», набрала 5,5 тыс лайков при 500 тыс просмотров. Зато дизлайков у коллектива из Барановичей намного больше — 37 тыс.,telegraf.by

Песня «Красной Зелени» посвящена известному белорусскому блогеру Антону Мотолько, в отношении которого СК завел уголовные дела по четырем статьям и пообещал признать его самого и его тг-канал экстремистскими.





«Марго, Паук — Дзякуй! Смеялся от души )) Носкевичу — хрен, а не Мотолько!», — отреагировал на композицию сам Антон Мотолько.