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В каких случаях можно получить освобождение от уплаты госпошлин

11.03.2021 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Местные органы власти в ряде случаев вправе освободить от уплаты государственных пошлин граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Адвокат Могилёвской областной коллегии адвокатов Александр Астапенко рассказал агентству "Интерфакс-Запад" о каких случаях идёт речь и что нужно сделать, чтобы получить отсрочку.

В соответствии с Налоговым кодексом местные Советы депутатов (или по их поручению местные исполнительные и распорядительные органы) имеют право полностью или частично освобождать людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от уплаты государственных пошлин, которые зачисляются в местные бюджеты.

Полномочия в этой части у них очень широкие, отметил адвокат. Так, местные власти могут освободить от уплаты госпошлины за рассмотрение прокуратурой надзорных жалоб на судебные постановления, на постановления по делам об административных правонарушениях, а также за выдачу копий документов.
Освобождение можно получить и от уплаты госпошлины за нотариальные и другие действия, совершаемые уполномоченными должностными лицами местных органов власти, за удостоверение документов, которые являются основанием для государственной регистрации сделки с недвижимым имуществом, а также за выдачу регистраторами дубликатов удостоверенных документов.

Человек, попавший в трудную жизненную ситуации, может не платить за выдачу сертификата именных приватизационных чеков "Имущество", а также за переоформление именных приватизационных чеков "Жилье" и "Имущество", за регистрацию по месту жительства или месту пребывания. "А ещё за совершение действий, связанных с регистрацией актов гражданского состояния, выдачу (оформление) документов, удостоверяющих право пользования, право аренды, право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право частной собственности на него и в некоторых других случаях", - добавил Астапенко.

"Заявления граждан о принятии решения о предоставлении льгот по государственным пошлинам, с прилагаемыми к ним сведениями (по возможности - документами) о нахождении в трудной жизненной ситуации, рассматриваются местными Советами депутатов или местными исполнительными и распорядительными органами бесплатно, в 15-тидневный либо, если есть необходимость в направлении запросов, в месячный срок", - рассказал специалист.
 
При этом он посоветовал перед тем, как подавать заявление узнать размером госпошлины. "Размеры ставок государственных пошлин, уплачиваемых за различные действия, совершаемые, в том числе, государственными органами, значительно отличаются. Поэтому, именно зная размер государственной пошлины, подлежащей уплате в конкретном случае, человек сможет определиться с тем, действительно ли его материальное положение не позволяет уплатить ее", - отметил Астапенко.

Он добавил, что законодательством Беларуси по уплате государственных пошлин предусмотрено много льгот. Они подробно перечислены в ст. 285 Налогового кодекса. Кроме того, они предоставлены некоторыми актами президента.
 
 
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Местные органы власти в ряде случаев вправе освободить от уплаты государственных пошлин граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Адвокат Могилёвской...
 
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