Xiaomi представила «почти флагман» Mi 10S за 506 долларов

Источник материала: Tut.by

Xiaomi официально представила смартфон под названием Mi 10S. Девайс можно назвать «почти флагманским», ведь он стоит на ступень ниже Mi 11, но оснащается многими фишками более дорогих аппаратов. Об этом пишет FoneArena .





Аппарат получил экран на 6,67 дюйма разрешением Full HD+, AMOLED-матрицей и частотой обновления до 90 Гц. Пиковая яркость панели составляет 1120 нит, есть поддержка HDR10+, 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3, а также защитное стекло Corning Gorilla Glass 5. В экран также встроен сканер отпечатков пальцев.

Девайс базируется на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 870 (7-нм техпроцесс), который дополняет 8/12 ГБ оперативной памяти. Объем хранилища — 128 или 256 ГБ. Батарея — на 4780 мАч, есть быстрая проводная и беспроводная зарядки, слот под две nanoSIM-каты, ИК-излучатель, стереодинамики, а также возможность работы в 5G-сетях. Операционная система — Android 11 с фирменной оболочкой MIUI.





Основная камера состоит из модулей на 108 Мп, 13 Мп (ширик), 2 Мп и 2 Мп (сенсор глубины и макро). Фронтальная камера — на 20 Мп.

В Китае Mi 10S предлагается по цене от 506 долларов. О планах по началам продаж в других регионах пока не сообщается.