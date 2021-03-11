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Игровой смартфон ASUS ROG Phone 5 с мощной «начинкой» и подсветкой оценили в 800 евро
Источник материала: Tut.by
ASUS официально представила новое поколение игровых смартфонов — ROG Phone 5. Об этом сообщается на
В линейку вошло три модификации — ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate. Все построены на базе процессора Snapdragon 888 от Qualcomm, в активе у гаджетов также специальная система охлаждения с испарительной камерой под названием GameCool 5. Есть даже специальное ПО, через которое позволяется выбрать оптимальные настройки.
Диагональ основного экрана у девайсов — 6,78 дюйма (поддерживается HDR10+, частота обновления — до 144 Гц). Панель прикрыта защитным стеклом Corning Gorilla Victus. Время отклика при этом — всего 1 миллисекунда (параметр важен как раз для геймеров). Батарейка — 6000 мАч, есть 65-ваттная проводная зарядка. А в моделях ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate на задних панелях присутствуют дополнительные матричные дисплеи, на которых могут отображаться анимированные изображения. Не отказались и от системы с триггерами, как на геймпадах.
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Набор камер у девайсов такой: 64 Мп + 13 Мп (ширик) + 5 Мп (макро). Фронтальная камера — 24 Мп.
Цены девайсов в Европе стартуют с отметки в 800 евро за ROG Phone 5 в версии 8/128 ГБ и доходят до 1300 евро за ROG Phone 5 Ultimate в версии 18/512 ГБ.
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В линейку вошло три модификации - ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate.
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