Какие блины в Масленицу не навредят фигуре? Диетолог разбирает популярное блюдо

Источник материала: Tut.by

Можно ли есть масленичные блины всю неделю и не переживать за фигуру? Диетолог Марта Марудова рассказывает, как приготовить любимое блюдо, чтобы минимизировать в нем количество калорий.



Марта Марудова Диетолог -нутрициолог, ведущий специалист медицинского центра снижения веса -нутрициолог, ведущий специалист медицинского центра снижения веса

— Можно ли есть блины на Масленицу? Если хочется, то да. Блинчики — это хорошее лакомство, если знать, как их готовить и с чем сочетать. Конечно, классические блины, которые жарятся на большом количестве масла, имеют высокую калорийность, особенно если они с различными зажарками, шкварками. Калорийность таких блинов может достигать до 300−400 ккал в 100 г.

Как ее можно снизить тем, кто не хочет перебарщивать с калорийностью? Первое, с чего следует начать, — это мука. Это не должна быть мука высшего сорта, изделия из нее уже несколько лет занимают лидирующие позиции в рейтингах продуктов, которые приводят к набору веса. Выбирать лучше муку обойную, обдирную, сеяную и смешивать ее с отрубной. Это поможет снизить калорийность блинчиков примерно на 30%.

Для приготовления блинчиков часто используют жирный кефир, так вот его можно заменить минеральной водой. Кто не пробовал, очень рекомендую: калорийность минеральной воды нулевая, а блинчики получаются очень воздушные.



Фото: gastrokot.by

Что касается яиц, то половину их можно использовать целиком, а вторую часть — без желтков, это тоже снижает калорийность блюда (но тут все зависит от того, сколько блинов готовится).

Чем точно не стоит злоупотреблять, так это сахар. Если хотите сладкое угощение, рекомендую стевию — натуральный подсластитель, который имеет 0 калорий. При этом блинчики получатся сладкими.

Очень часто даже самые низкокалорийные блины «добивает» жарка. Кроме того, жарка — это самый вредный способ термической обработки, он увеличивает канцерогенность блюда. Нужно подумать, как уменьшить количество масла. Для этого можно купить, например, дозатор-спрей для масла и пользоваться им регулярно. Сравните: в одной ложке масла — 155 ккал, в одном пшике — 1,4 ккал. С помощью дозатора проще покрыть поверхность сковороды маслом без излишков.

Люди, которые все равно боятся калорийности блинов или глютена, могут сделать необычные блины из рисовой бумаги (она продается в гипермаркетах): в нее можно завернуть любую начинку.

А что с начинкой?

Любые низкокалорийные блины можно «доканать» начинкой. Если завернете в них, скажем, колбасу и сыр, то блинчик здоровым никак не будет. Здоровая начинка — это курочка с зеленью, шпинат или зелень с творожным сыром, фрукты или ягоды. Если нравятся блины со сметаной, но есть запрос на снижение веса, то лучше взять греческий йогурт, приправить его корицей, веточкой мяты.

Можно ли есть всю масленичную неделю блинчики? Да, но тому, кто худеет, надо помнить, что все-таки блинчики — это не продукт для похудения. Тут важно соблюдать несколько правил: есть их один раз в день (лучше в первой половине дня) и не забывать про количество потребляемых углеводов и калорий в течение всего дня.