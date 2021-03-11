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В Бресте в час пик на оживленном перекрестке погасли светофоры. Смотрите, как самоорганизовались водители

11.03.2021 08:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 10 марта на перекрестке улиц Октябрьской Революции и 28 июля в Бресте отключились светофоры. Почти час организацией движения занимались сами водители. Что из этого вышло, можно посмотреть на видео с наружной камеры видеонаблюдения.

Видео: Интернет-провайдер WikiLink

Судя по записи, светофоры перестали работать в 7.06, а регулировщик появился на перекрестке 50 минут спустя. Все это время водители в час пик сами в течение часа занимались организацией движения.

Обошлось без пробок и серьезных ДТП. Ни один пешеход не пострадал.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Брест
 
 
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