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В Бресте в час пик на оживленном перекрестке погасли светофоры. Смотрите, как самоорганизовались водители
Источник материала: Tut.by
Утром 10 марта на перекрестке улиц Октябрьской Революции и 28 июля в Бресте отключились светофоры. Почти час организацией движения занимались сами водители. Что из этого вышло, можно посмотреть на видео с наружной камеры видеонаблюдения.
Видео:
Судя по записи, светофоры перестали работать в 7.06, а регулировщик появился на перекрестке 50 минут спустя. Все это время водители в час пик сами в течение часа занимались организацией движения.
Обошлось без пробок и серьезных ДТП. Ни один пешеход не пострадал.
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В Бресте в час пик на оживленном перекрестке погасли светофоры. Смотрите, как самоорганизовались водители
Обошлось без пробок и серьезных ДТП. Ни один пешеход не пострадал.
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