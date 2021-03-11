Класковский: «Впрочем, весной жизнь не заканчивается»

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Политический обозреватель — о адски трудных вызовах накануне 25 марта.





День Воли-2014 . Архивное фото

—День Воли в этом году становится особенно чувствительной датой и для белорусских властей, и для их оппонентов, — пишет Александр Класковский. — Сейчас на белорусской действительности лежит печать прошлогодних массовых протестов. Сбив волну уличных акций, власти показательно карают их участников, методично и безжалостно зачищают очаги гражданского сопротивления и просто вольнодумства. Делается все, чтобы поднять в обществе градус страха, чтобы никто не рискнуть высунуть нос на улицу с политическими целями.

При этом президентским указом 2021-й объявлен Годом народного единства. По идее, разрешение на акцию в честь Дня Воли могло бы стать красивым жестом в миролюбивом ключе.

Но большое начальство опасается, надо думать, не столько провокаций, о которых говорит глава КГБ , сколько того, что на дозволенную акцию (которая все равно будет восприниматься как оппозиционная) вывалит неимоверное количество народу — и станет ясно, что дух августовской революции жив.

Понятно, что такое позитивное событие вдохновило бы сторонников перемен, часть которых впала во фрустрацию. Верхушка режима вряд ли захочет сделать столь щедрый подарок своим противникам.

Если же несанкционированная акция или ряд акций на День Воли будут разгромлены, если пройдут новые массовые аресты и будут заведены новые уголовные дела, то фрустрация, чувство поражения и фатализма среди части противников режима могут усилиться. И власти наверняка постараются устроить такой показательный разгром, чтобы в зародыше задушить «горячую весну».

Так что перед теми, кто пытается возглавить, организовать борьбу против власти Лукашенко, вырисовываются адски трудные вызовы — и в тактическом, и в стратегическом, и в агитационном, и в концептуальном плане. Если с этими вызовами не удастся справиться, новые структуры политической эмиграции будут неизбежно маргинализироваться.

Впрочем, весной жизнь не заканчивается. Уже осенью, если Лукашенко сдержит слово, грядут новые электоральные кампании.

Даже по белорусским законам в этот период разрешается агитировать, проводить уличные мероприятия в упрощенном порядке.

В условиях же, когда внутренний кризис не преодолен, когда общество наэлектризовано, для властей рискованно как откручивать гайки, так и проводить электоральные кампании по беспределу, в стиле 2020 года.