ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Ульяновской области проходит белорусско-российское батальонное тактическое учение

11.03.2021 08:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

С 9 по 20 марта на полигоне Поливна 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады (Ульяновск, РФ) проходит совместное белорусско-российское батальонное тактическое учение под руководством заместителя командующего Воздушно-десантными войсками Вооруженных сил России.

В Ульяновской области проходит белорусско-российское батальонное тактическое учение
Фото: mil.by

Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, в учении принимает участие усиленная десантно-штурмовая рота 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций белорусских Вооруженных сил.

В ходе учения отрабатываются навыки подготовки и ведения миротворческих действий совместным подразделением Вооруженных сил двух стран в составе коллективных миротворческих сил. В частности, планируется проведение поисковых действий с использованием вертолетов, высадка мобильного резерва посадочным способом и десантирование «по штурмовому».

«Участие в данном мероприятии позволит установить единые взгляды на методику подготовки и проведения совместных учений, определить наиболее эффективные и целесообразные методы работы командиров и подразделений, а также осуществить обмен опытом в ходе выполнения задач и участия в совместных специальных действиях», — отмечает пресс-служба оборонного ведомства.

Учение проводится в соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны Беларуси и России на 2021 год.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 9 по 20 марта на полигоне Поливна 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады (Ульяновск, РФ) проходит совместное белорусско-российское батальонное тактическое...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси стартует бум «экстремизма»? Как стать экстремистом задним числом и чем опасна книга про Донбасс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by