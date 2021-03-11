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Под Брестом на переходе погибла школьница

11.03.2021 08:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера вечером в Брестском районе на регулируемом переходе автомобиль сбил 13-летнюю девочку. Она погибла. Об этом сообщает МВД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По информации ГАИ, наезд произошел засветло, в 18:50, на дороге М1/Е30 (подъезд к Бресту). За рулем Mercedes был 25-летний брестчанин. Девочка в это время переходила дорогу по зебре, предварительно — на красный сигнал светофора.

 
Теги: Брест
 
 
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Вчера вечером в Брестском районе на регулируемом переходе автомобиль сбил 13-летнюю девочку. Она погибла. Об этом сообщает МВД. Обстоятельства происшествия...
 
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