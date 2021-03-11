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Под Брестом на переходе погибла школьница
Источник материала: Onliner
Вчера вечером в Брестском районе на регулируемом переходе автомобиль сбил 13-летнюю девочку. Она погибла. Об этом
По информации ГАИ, наезд произошел засветло, в 18:50, на дороге М1/Е30 (подъезд к Бресту). За рулем Mercedes был 25-летний брестчанин. Девочка в это время переходила дорогу по зебре, предварительно — на красный сигнал светофора.
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Вчера вечером в Брестском районе на регулируемом переходе автомобиль сбил 13-летнюю девочку. Она погибла. Об этом сообщает МВД. Обстоятельства происшествия...
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