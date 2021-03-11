Под Брестом на переходе погибла школьница

Источник материала: Onliner

Вчера вечером в Брестском районе на регулируемом переходе автомобиль сбил 13-летнюю девочку. Она погибла. Об этом сообщает МВД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По информации ГАИ, наезд произошел засветло, в 18:50, на дороге М1/Е30 (подъезд к Бресту). За рулем Mercedes был 25-летний брестчанин. Девочка в это время переходила дорогу по зебре, предварительно — на красный сигнал светофора.