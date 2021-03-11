В минувшую среду в Минске были задержаны не менее 25 человек

Источник материала: АФН

В среду вечером, 10 марта, в Минске неизвестные в балаклавах задержали и доставили в местные РУВД не менее 25 человек.

Такое число задержанных указано в списках телеграм-канала волонтеров «Списки задержанных».

Согласно сообщениям в телеграм-каналах, в Новой Боровой неизвестные просто вскрывали двери и похищали людей из квартир. В Лебяжьем неизвестные из двух микроавтобусов схватили всех, кто находился в тот момент на площадке между двумя жилыми домами.