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В минувшую среду в Минске были задержаны не менее 25 человек

11.03.2021 08:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В среду вечером, 10 марта, в Минске неизвестные в балаклавах задержали и доставили в местные РУВД не менее 25 человек.

Такое число задержанных указано в списках телеграм-канала волонтеров «Списки задержанных».

Согласно сообщениям в телеграм-каналах, в Новой Боровой неизвестные просто вскрывали двери и похищали людей из квартир. В Лебяжьем неизвестные из двух микроавтобусов схватили всех, кто находился в тот момент на площадке между двумя жилыми домами.

 
Теги: Минск
 
 
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В среду вечером, 10 марта, в Минске неизвестные в балаклавах задержали и доставили в местные РУВД не менее 25 человек.
 
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