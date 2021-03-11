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В минувшую среду в Минске были задержаны не менее 25 человек
Источник материала: АФН
В среду вечером, 10 марта, в Минске неизвестные в балаклавах задержали и доставили в местные РУВД не менее 25 человек.
Такое число задержанных указано в списках телеграм-канала волонтеров «Списки задержанных».
Согласно сообщениям в телеграм-каналах, в Новой Боровой неизвестные просто вскрывали двери и похищали людей из квартир. В Лебяжьем неизвестные из двух микроавтобусов схватили всех, кто находился в тот момент на площадке между двумя жилыми домами.
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В среду вечером, 10 марта, в Минске неизвестные в балаклавах задержали и доставили в местные РУВД не менее 25 человек.
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