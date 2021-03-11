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Скорость Twitter для россиян замедлили и пригрозили блокировкой соцсети
Источник материала: Партизан
"Роскомнадзор" с 10 марта замедлил скорость работы соцсети Twitter на территории России. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что социальная сеть будет медленнее работать на всех мобильных девайсах россиян, а также на 50% компьютеров, ноутбуков и других стационарных устройствах,
"Роскомнадзор" также пригрозил Twitter блокировкой при отказе выполнять требования российского законодательства.
В сообщении ведомства уточняется, что решение о замедлении работы принято из-за бездействия интернет-компании в отношении запрещенного на территории России контента.
Так, "Роскомнадзор" констатировал, что Twitter с 2017 года не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к суициду, а также детскую порнографию и информацию об использовании наркотических средств.
В заявлении указано, что блокировка возможна в случае продолжения игнорирования интернет-сервисом требований законов России об удалении запрещенной информации со страниц соцсети.
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"Роскомнадзор" с 10 марта замедлил скорость работы соцсети Twitter на территории России. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
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