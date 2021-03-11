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Скорость Twitter для россиян замедлили и пригрозили блокировкой соцсети

11.03.2021 08:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Роскомнадзор" с 10 марта замедлил скорость работы соцсети Twitter на территории России. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что социальная сеть будет медленнее работать на всех мобильных девайсах россиян, а также на 50% компьютеров, ноутбуков и других стационарных устройствах, пишет ru.oxu.az

 

"Роскомнадзор" также пригрозил Twitter блокировкой при отказе выполнять требования российского законодательства.

 

В сообщении ведомства уточняется, что решение о замедлении работы принято из-за бездействия интернет-компании в отношении запрещенного на территории России контента.

 

Так, "Роскомнадзор" констатировал, что Twitter с 2017 года не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к суициду, а также детскую порнографию и информацию об использовании наркотических средств.

 

В заявлении указано, что блокировка возможна в случае продолжения игнорирования интернет-сервисом требований законов России об удалении запрещенной информации со страниц соцсети.

 
 
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"Роскомнадзор" с 10 марта замедлил скорость работы соцсети Twitter на территории России. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
 
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