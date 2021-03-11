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Беларусь исключили из международного жюри конкурса песни "Евровидение"

11.03.2021 08:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ольгу Саламаха, заместителя главного директора главной дирекции телеканала "Беларусь 1", исключили из международного жюри конкурса песни Melodifestivalen, сообщает sputnik.by.



Как сообщает шведское телевидение, такое решение организаторы Melodifestivalen приняли в связи со сложившейся в Беларуси внутриполитической ситуацией.

"То, что мы выбрали Беларусь в состав международного жюри, было ошибочным решением. Мы решили заменить ее Великобританией", – заявила продюсер конкурса Melodifestivalen Карин Гуннарссон.

Таким образом, в выборе исполнителя, который поедет от Швеции на песенный конкур "Евровидение", кроме зрителей будут участвовать представители восьми стран – Албании, Кипра, Франции, Исландии, Израиля, Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Финальная часть Melodifestivalen состоится уже 13 марта.
 
 
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Ольгу Саламаха, заместителя главного директора главной дирекции телеканала "Беларусь 1", исключили из международного жюри конкурса песни...
 
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