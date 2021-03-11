На что выросли цены больше всего? Не поверите, на соль в том числе

Цены на что выросли больше всего

пишет belmir.by Из групп товаров и услуг больше всего увеличились цены на услуги дошкольных учреждений, которые прибавили 10,16 процента. Ранее в течение пары лет они менялись дважды: в июне росли, а в сентябре примерно на то же значение падали,belmir.by





На втором месте – соль пищевая. Этот продукт подорожал на 9,37 процента. В прошлом месяце, кстати, его стоимость также прилично повысилась на 6,21 процента.





Третью позицию занимают жилищно-коммунальные услуги, в целом прибавившие 8,64 процента. Отметим, что подорожание фактически произошло с января, просто Белстат включает его в месяц, когда приходят новые жировки.





Больше всего выросла стоимость газоснабжения (+13,31), техобслуживания жилья (+11,37), электроснабжения (+10,05), обращения с твердыми коммунальными отходами (+8,92) и водоснабжения (+6,81).





Четвертыми стали ювелирные изделия. Цены на них увеличились на 7,32 процента. Это довольно сильное подорожание за месяц. Такого по величине не было минимум за пару предыдущих лет, хотя в 2018 году «ювелирка» тоже сильно шла в рост.





Пятерку замыкает плодоовощная продукция, стоимость которой в целом увеличилась на 7,14 процента. Здесь сюрприза нет – как известно, зимой цены в этом сегменте традиционно больше растут, а летом – падают.





Подорожало все – и картофель (+11,69), и овощи (+10,17), и консервы овощные (+5,62), и фрукты (+5,34), и консервы фруктово-ягодные (+2,52). Из всех позиций, отслеживаемых Белстатом, подешевели только плоды цитрусовые (-4,08).





Также назовем еще 5 групп товаров услуг, цены на которые выросли больше всего. Это велосипеды и мотоциклы (+6,43), туристические услуги (+5,60), медикаменты (включая товары медицинского назначения)(+5,11), услуги банков (+2,96) и ветеринарные услуги (+2,86).

Топ-10 самых подорожавших в феврале конкретных товаров и услуг, %





1. Огурцы свежие +21,57 6. Морковь +10,70

2. Бананы +20,92 7. Свекла +10,57

3. Газ природный сетевой +14,84 8. Услуги дошкольных учреждений +10,16

4. Картофель +13,31 9. Электроснабжение +10,05

5. Техническое обслуживание жилых помещений +11,37 10. Холодное водоснабжение +9,82

Цены на что упали больше всего

Из групп товаров и услуг больше всего подешевела мебель, цены на которую снизились на 1,13 процента. Особенно упали цены на стол письменный, компьютерный (-5,78), также уменьшилась они на набор мебели для спальни (-2,13), гарнитур кухонный (-1,65), стул (-1,59).





На втором месте – товары парфюмерно-косметические (включая товары для личной гигиены). Они стали дешевле на 1,08 процента. Скажем, пена для бритья стала обходиться на 9,16 процента дешевле, туалетная вода – на 5,96 процента, а дезодорант – на 2,75 процента. Возможно, сыграли роль праздничные скидки.





Третью позицию заняла обувь, подешевевшая на 1,01 процента. Причем снизилась стоимость как мужской (-2,30), так и женской (-1,02) и детской (-0,16).





Четвертыми стали товары хозяйственные. Цены на них упали на 0,74 процента. Так, стали дешевле карнизы (-4,59). Однако подорожали изделия замочно-скобяные (+1,15) и товары хозяйственные из пластмассы и металла (+0,84).





Пятерку замыкают санаторно-оздоровительные услуги, стоимость которых стала меньше на 0,65 процента.





Также назовем остальные группы товаров услуг, цены на которые снизились. Это часы наручные (-0,58), текстильные изделия (-0,53), мороженое (-0,18) и электротовары (-0,05).





Наконец, перечислим те группы, стоимость которых по сравнению с прошлым месяцем не изменились. Это правовые услуги (0,00), госпошлины за осуществление административных процедур (0,00) и услуги по охране жилых домов (помещений) (0,00).



