Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Как Беларуси и России прекратить торговые споры? Эксперт назвал способ

Первую причину возникновения таких споров вряд ли можно устранить быстро ― на общем рынке двух стран должны взаимодействовать различные типы производственных отношений, отмечает собеседник Sputnik.

"В России господствует частная собственность на средства производства, в Беларуси основные промышленные предприятия находятся в некотором виде общественной собственности. Одной этой причины достаточно, чтобы сильно затруднить поиск взаимоприемлемых решений – слишком разные цели стоят перед хозяйствующими субъектами стран и их собственниками", ― рассуждает Боглаев.

Единый рынок, к которому стремятся Беларусь и Россия, должен каким-то образом допускать сосуществование двух различных систем, или какая-то из них должна победить, полагает Боглаев. Кроме того, чтобы избежать таких споров в будущем, "необходимо перейти от споров в сегментах рынка, где компромисс найти сложно, в область развития отношений, где странам делить нечего".

К примеру, на фоне той поддержки, которую получают сейчас российские машиностроительные предприятия в родной стране, белорусские машиностроительные гиганты, для которых российский рынок был весьма важен, во многом потеряли свои позиции, рассуждает эксперт.

"Возможным вариантом кардинального выхода из данного тупика является выход на свободные от взаимной конкуренции, но критически важные направления, оставшиеся незанятыми платежеспособные российские рынки. Особенно в преддверии возможных технологических санкций. Есть ли такой рынок в России? Да, есть ― это рынок нефтехимического машиностроения", ― приводит пример Боглаев.

По словам промышленника, необходимые компетенции для развития такого направления кооперации у России и Беларуси сегодня имеются, кроме того, "они более чем конкурентоспособны даже на зарубежном рынке". И "некоторая информация в этом вопросе сейчас анализируется в ряде полномочных кабинетов, возможно, потенциал этой темы будет и востребован и использован", добавляет промышленник.

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