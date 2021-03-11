|
Продажа автомобилей Škoda Rapid приостановлена в Беларуси
11.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мар – Sputnik. Реализация автомобилей Škoda Rapid приостанавливается в Беларуси с 11 марта, заявил представитель Škoda в республике.
В сообщении говорится, что причина приостановки продаж - предписания Госстандарта о необходимости уточнения формулировок в ОТТС (одобрении типа транспортного средства).
Решения по уже заключенным договорам на автомобили Škoda Rapid будет приниматься индивидуально с каждым клиентом. О том, когда данные модели начнут продавать вновь, будет сообщено дополнительно. Тем не менее, остальные машины Škoda доступны к заказу.
Škoda Rapid - одна из самых популярных и недорогих моделей автомобиля. Его цена ранее была около 12 тысяч долларов.
Škoda и хоккей
В январе 2021 года генеральный спонсор чемпионатов мира по хоккею с шайбой компания Škoda Auto заявила, что не будет финансировать турнир, если он пройдет в Беларуси.
"Мы гордимся тем, что выступаем партнерами чемпионатов мира по хоккею в течение 28 лет. Но мы также уважаем и поддерживаем права человека. Поэтому Škoda откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, если подтвердится, что Беларусь будет принимать это соревнование ", - говорилось в сообщении.
Škoda спонсирует чемпионаты мира с 1992 года. Название бренда размещают на шлемах хоккеистов, на льду, бортах хоккейных арен. Компания предоставляет свои автомобили оргкомитету по проведению первенства.
Об отказе участвовать в спонсировании
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее компания призывала перенести чемпионат мира по хоккею с шайбой из Минска и отказывалась быть его спонсором, если турнир состоится в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)