Продажа автомобилей Škoda Rapid приостановлена в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Реализация автомобилей Škoda Rapid приостанавливается в Беларуси с 11 марта, заявил представитель Škoda в республике.

В сообщении говорится, что причина приостановки продаж - предписания Госстандарта о необходимости уточнения формулировок в ОТТС (одобрении типа транспортного средства).

Решения по уже заключенным договорам на автомобили Škoda Rapid будет приниматься индивидуально с каждым клиентом. О том, когда данные модели начнут продавать вновь, будет сообщено дополнительно. Тем не менее, остальные машины Škoda доступны к заказу.

Škoda Rapid - одна из самых популярных и недорогих моделей автомобиля. Его цена ранее была около 12 тысяч долларов.

Škoda и хоккей

В январе 2021 года генеральный спонсор чемпионатов мира по хоккею с шайбой компания Škoda Auto заявила, что не будет финансировать турнир, если он пройдет в Беларуси.

"Мы гордимся тем, что выступаем партнерами чемпионатов мира по хоккею в течение 28 лет. Но мы также уважаем и поддерживаем права человека. Поэтому Škoda откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, если подтвердится, что Беларусь будет принимать это соревнование ", - говорилось в сообщении.

Škoda спонсирует чемпионаты мира с 1992 года. Название бренда размещают на шлемах хоккеистов, на льду, бортах хоккейных арен. Компания предоставляет свои автомобили оргкомитету по проведению первенства.

Об отказе участвовать в спонсировании ЧМ-2021 в Беларуси заявили также косметический бренд Nivea Men и немецкий производитель смазочных материалов LIQUI MOLY.