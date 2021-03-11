Легко отделались: Меган Маркл отреагировала на комментарий королевской семьи

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл едко отреагировала на комментарий Букингемского дворца по поводу интервью Опре Уинфри и шокировала общественность.

Честная беседа герцогов Сассекских с известной телеведущей привела к горячим спорам в сети. Об интервью высказалась сама королева и приближенные источники. Ее Величество не смогла пройти мимо обвинений в расизме, прозвучавших со стороны пары.

Как сообщили источники издания Daily Mail, Меган Маркл решила, что последнее слово должно остаться за ней и отреагировала на комментарий королевства.

Экс-актриса призналась, что несмотря на всю шумиху, она не жалеет о своих громких словах и считает, что родственники "отделались легким испугом".

"Она не сожалеет о сказанном в интервью и считает, что общение с Опрой стало очищением и преображением - самым правильным решением в ее жизни, так же как и свадьба с принцем Гарри", - цитирует издание своих источников.

Маркл также язвительно предположила, что окружение Ее Величества почувствовало облегчение из-за того, что она не опустилась до имен и тайных подробностей. Но экс-актриса уверена, что поступила правильно.

Недавно также стало известно, что возмутило принца Чарльза в словах Гарри.

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