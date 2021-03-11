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Легко отделались: Меган Маркл отреагировала на комментарий королевской семьи
11.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Гарри Меган Маркл едко отреагировала на
Честная беседа герцогов Сассекских с известной телеведущей привела к горячим спорам в сети. Об
© REUTERS / HARPO PRODUCTIONS
Как сообщили источники издания Daily Mail, Меган Маркл решила, что последнее слово должно остаться за ней и отреагировала на комментарий королевства.
Экс-актриса призналась, что несмотря на всю шумиху, она не жалеет о своих громких словах и считает, что родственники "отделались легким испугом".
"Она не сожалеет о сказанном в интервью и считает, что общение с Опрой стало очищением и преображением - самым правильным решением в ее жизни, так же как и свадьба с принцем Гарри", - цитирует издание своих источников.
Маркл также язвительно предположила, что окружение Ее Величества почувствовало облегчение из-за того, что она не опустилась до имен и тайных подробностей. Но экс-актриса уверена, что поступила правильно.
Недавно также стало известно,
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Герцогиня не считает себя виноватой в сказанном за время скандального интервью и уверена, что пожалела родственников, утаив множество "неудобных" деталей и...
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