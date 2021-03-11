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Желтый уровень опасности объявили синоптики на пятницу
11.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 март – Sputnik. На отдельных участках дорог республики в пятницу возможна гололедица, в связи с этим объявлен желтый уровень опасности, об этом сообщили в Белгидромете.
В последний рабочий день недели с территории Европы в Беларусь придут теплые воздушные массы. Белорусов ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный порывистый. Днем максимальная температура воздуха составит -2..+4°C.
В Минске также без осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного, во второй половине дня - порывистый. Столбик термометра утром будет колебаться в пределах -7..-9°C, днем температура повысится до 0..+2°C, вечером слегка упадет - до -1°C.. -3°C.
Как сообщают синоптики, в грядущие выходные дни ожидается оттепель. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки – преимущественно дожди.
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Летние шины обычно рекомендуется использовать на автомобилях при температуре воздуха выше 7 градусов. С наступлением календарной весны нет смысла срочно менять резину, так как даже в апреле и начале мая в Беларуси иногда выпадает снег, по утрам на дорогах бывает гололедица. Нередко водителям советуют переобуваться только после майских праздников.
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Весна постепенно приходит в республику, однако не стоит расслабляться - синоптики предупредили, что на отдельных участках дорог возможна гололедица.
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