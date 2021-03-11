ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Анджелина Джоли стала учительницей пчеловодства для женщин

11.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Анджелина Джоли стала "крестной матерью" оригинальной программы ЮНЕСКО: звезда решила заняться пчеловодством.

Секс-символ Голливуда стала патроном новой программы ЮНЕСКО "Женщины для пчел". В планах Джоли встречи с участницами инициативы, которые хотят пройти курс обучения по пчеловодству. Основная задача программы - подготовка женщин к строительству внушительного количество ульев в заповедниках.

© AFP 2020 / Matt Sayles
За аплодисменты: Николь Кидман ударили в театре

Эту инициативу Джоли восприняла с воодушевлением: экс-супруга Брэда Питта обрадовалась, что сможет попробовать себя в роли преподавателя.

"Я надеюсь, что обучение поможет им укрепить свою независимость и научиться зарабатывать для себя и своих общин", - рассказала актриса.

Подопечные Джоли будут учиться управлять пасеками, вести протоколы и получат сертификат пчеловода-профессионала. Заповедники, где будет проходить курс, расположены в разных частях света из-за чего программу пройдут женщины из многих стран, в том числе из России.

Это последняя гуманитарная работа Джоли: актриса хочет окунуться в семейную жизнь и посвятить время своим детям. Напомним, что недавно семейный выход Джоли с дочерьми обсуждали в сети.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-супруга Брэда Питта решила преподать урок независимости и и сделает это с помощью оригинальной инициативы.
 
Новости дня
Новости разные
 
На что выросли цены больше всего? Не поверите, на соль в том числе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by