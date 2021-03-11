Анджелина Джоли стала учительницей пчеловодства для женщин

Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Анджелина Джоли стала "крестной матерью" оригинальной программы ЮНЕСКО: звезда решила заняться пчеловодством.

Секс-символ Голливуда стала патроном новой программы ЮНЕСКО "Женщины для пчел". В планах Джоли встречи с участницами инициативы, которые хотят пройти курс обучения по пчеловодству. Основная задача программы - подготовка женщин к строительству внушительного количество ульев в заповедниках.

Эту инициативу Джоли восприняла с воодушевлением: экс-супруга Брэда Питта обрадовалась, что сможет попробовать себя в роли преподавателя.

"Я надеюсь, что обучение поможет им укрепить свою независимость и научиться зарабатывать для себя и своих общин", - рассказала актриса.

Подопечные Джоли будут учиться управлять пасеками, вести протоколы и получат сертификат пчеловода-профессионала. Заповедники, где будет проходить курс, расположены в разных частях света из-за чего программу пройдут женщины из многих стран, в том числе из России.

Это последняя гуманитарная работа Джоли: актриса хочет окунуться в семейную жизнь и посвятить время своим детям. Напомним, что недавно семейный выход Джоли с дочерьми обсуждали в сети.

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