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Экономика Беларуси – в предынфарктном состоянии

11.03.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Экономика Беларуси – в предынфарктном состоянии

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  • 11.03.2021, 8:55
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Экономика Беларуси – в предынфарктном состоянии
фото: TUT.BY

Все может рухнуть только из-за фатальных ошибок, которые допускает Лукашенко.

Станет ли экономический фактор определяющим для усиления протестов в Беларуси?

Над этим вопросом в студии «Белсата» рассуждает старший аналитик экономического центра BEROC Лев Львовский.

Лев Львовский констатирует, что экономика в предынфарктном состоянии, но возможности спасти ее есть. Экономика рухнет только из-за фатальных ошибок, которые может допустить Лукашенко. А как показала практика 2020 года, ошибок власти делают целый ряд. При этом экономический эксперт критически относится к гипотезе, что именно экономика окажется определяющим фактором.

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Все может рухнуть только из-за фатальных ошибок, которые допускает Лукашенко.
 
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