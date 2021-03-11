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Экономика Беларуси – в предынфарктном состоянии
Источник материала: Хартия'97
Экономика Беларуси – в предынфарктном состоянии
Все может рухнуть только из-за фатальных ошибок, которые допускает Лукашенко.
Станет ли экономический фактор определяющим для усиления протестов в Беларуси?
Над этим вопросом в студии
Лев Львовский констатирует, что экономика в предынфарктном состоянии, но возможности спасти ее есть. Экономика рухнет только из-за фатальных ошибок, которые может допустить Лукашенко. А как показала практика 2020 года, ошибок власти делают целый ряд. При этом экономический эксперт критически относится к гипотезе, что именно экономика окажется определяющим фактором.
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Все может рухнуть только из-за фатальных ошибок, которые допускает Лукашенко.
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