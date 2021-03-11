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Протест расширяется: в чем «секрет» весеннего раунда?

11.03.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Протест расширяется: в чем «секрет» весеннего раунда?

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  • 11.03.2021, 8:51
Протест расширяется: в чем «секрет» весеннего раунда?
фото: BELSAT

Белорусы не будут играть по правилам власти.

Белорусы готовятся весной высказать власти свой протест, пишет «Независимая газета».

Протестующие в Беларуси – это в большинстве своем активные представители среднего класса среднего возраста, которые до выборов не занимались политикой и после смены власти также намерены вернуться к своей обычной жизни.

На улицы их вывело чувство несправедливости в связи с фальсификацией итогов выборов, а остаться там заставило возмущение уровнем насилия, которым власти ответили на мирные протесты граждан.

Несмотря на беспрецедентный уровень репрессий по отношению к участникам протестов, они не готовы «перевернуть страницу», как предлагает узурпатор Лукашенко.

Белорусские протестующие не намерены играть по правилам власти и настроены на реальную смену власти в стране, а не вялотекущий процесс противостояния.

«Протестные настроения у людей не уменьшились, 70–80% аудитории все равно настроены на долговременную борьбу и на выход на протесты», – говорит по этому поводу политолог Андрей Егоров.

«Протест не только никуда не слился, а более того – он расширяется… Манифестации прекратились, но они уже все сказали – политически требования общества сформированы», – заявляет экс-депутат Верховного совета 12-го созыва, лидер протестного движения 90-х Сергей Антончик.

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