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Яркая акция: во Вроцлаве избавили Беларусь от «трехглавого чучела»
Источник материала: Хартия'97
Яркая акция: во Вроцлаве избавили Беларусь от «трехглавого чучела»
Представителей тараканьей власти привязали к позорному столбу с исторической части города.
Белорусы Вроцлава символично отметили приход масленичной недели, сообщает телеграм-канал
«Мы использовали по назначению позорный столб, на котором «сожгли» трехглавое чучело. Чучело с головами главных преступников режима: омоновца, судьи и называющего себя правителем. Головы-близнецы, которые разрушают Беларусь.
Пусть мы сожгли их не по-настоящему, но верим, что конец этого чучела уже предрешен. Жыве Беларусь!», — заявили участники акции.
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Представителей тараканьей власти привязали к позорному столбу с исторической части города.
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