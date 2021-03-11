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На МКС нашли новую трещину в российском модуле «Звезда»

11.03.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На МКС нашли новую трещину в российском модуле «Звезда»

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  • 11.03.2021, 8:31
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На МКС нашли новую трещину в российском модуле «Звезда»
Международная космическая станция
Фото: Роскосмос / Global Look Press

Предыдущую замазали двумя слоями герметика.

На Международной космической станции (МКС) нашли новую трещину в российском модуле «Звезда», приведшую к утечке воздуха, следует из переговоров космонавтов с Землей, сообщает lenta.ru.

Отмечается, что космонавтом Сергеем Рыжиковым в промежуточной камере модуля «Звезда» был нанесен второй слой герметика на вторую трещину, которая находится в районе трубопровода системы обеспечения теплового режима.

21 января телеканал «Россия 24» сообщил, что на МКС отключилась одна из систем кондиционирования воздуха СКВ-2 в российском модуле «Звезда». Космонавтам ничто не угрожает, так как на станции есть дублирующая система СКВ-1.

16 января директор отдела по МКС в штаб-квартире НАСА Робин Гатенс заявила, что поиск второго места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» прекратили до февраля до прибытия следующего корабля «Прогресс». Дыра в корпусе МКС образовалась в конце декабря 2020-го. Утечка воздуха в российском модуле на станции была зафиксирована в сентябре.

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Предыдущую замазали двумя слоями герметика.
 
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