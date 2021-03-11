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Советник Путина призвал Кремль прекратить поддержку Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
Советник Путина призвал Кремль прекратить поддержку Лукашенко
Протесты в Беларуси против незаконного режима будут лишь усиливаться.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько
Безпалько уверен, что на самом деле Лукашенко «хочет жить за счет России», получая от нее деньги и ресурсы, но ничего не давая взамен.
Говоря о развитии ситуации в Беларуси, Безпалько заявил, что протесты в нашей стране против режима Лукашенко будут лишь усиливаться.
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Протесты в Беларуси против незаконного режима будут лишь усиливаться.
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