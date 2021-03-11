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Инфляция в Беларуси разогналась до максимального за пять лет значения

11.03.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Инфляция в Беларуси разогналась до максимального за пять лет значения

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  • 11.03.2021, 8:22
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Инфляция в Беларуси разогналась до максимального за пять лет значения
фото: Алексей Никоноров

Власти объявили «крайними» огурцы и бананы.

Белстат обнародовал новые данные по инфляции, и они не обрадовали. В феврале месячный рост цен составил 1,9%. В последний раз месячная инфляция превышала этот уровень в феврале 2016 года, тогда инфляция была 2,9%, пишет onliner.by.

При этом продовольственные товары подорожали на 1,8% по сравнению с январем, непродовольственные — на 1,1%. Услуги в феврале стали обходиться дороже на 3,4%.

Судя по данным на сайте Белстата, во многом виноваты свежие огурцы и бананы — они подорожали чуть больше чем на 20%. Набор для борща тоже предательски подорожал: картофель на 11,7%, плюс 10,7% у моркови, на 10,6% поднялась в цене свекла.

Напомним, в феврале правительство решило «заморозить» цены на 62 значимых товара и 50 лекарств. Все юрлица и ИП, которые производят, ввозят социально значимые товары и торгуют ими, должны были заморозить цены на уровне 24 февраля. А с марта рост цен не должен превышать 0,2% в месяц.

Решение было принято «в целях стабилизации ценовой ситуации на социально значимые товары первой необходимости и насыщения ими потребительского рынка». Посмотрим, как цены отреагируют на это в марте.

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