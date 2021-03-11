УАЗ представила «Полуторку» - это «Профи» с двускатной ошиновкой колес задней оси

Источник материала: Tut.by

Компания УАЗ объявила о выводе на рынок модернизированной версии легкого коммерческого грузовика «Профи» грузоподъемностью 1,5 тонны — она получила официальное название «Полуторка» и приходит на смену прежнему заднеприводному варианту модели.





Среди главных конструктивных новшеств моноприводного варианта «Профи» — колесная спарка на задней оси с шинами размерностью 195/75 R16, увеличенная на 30 мм (до 3530 мм) колесная база при прежних габаритах, расширенная на 48 мм колея передних колес, рессоры с увеличенной стрелой прогиба, модернизированная передняя подвеска с четырьмя продольными рычагами, рулевой привод с раздельным креплением прямых тяг увеличенной жесткости и демпфером и дисковые задние тормоза уже в базовой комплектации.





Все новшества, отмечают в компании, по ездовым ощущениям, управляемости и ходовым качествам «еще больше приближают „Профи“ к легковому автомобилю». В силу конструктивных особенностей версия с двускатной ошиновкой в стандартном исполнении будет доступна исключительно с широкой платформой на пять паллет (10,5 м3). Аналог объемом 9,5 м3, рассчитанный на четыре европоддона, останется доступным для полноприводных версий, которые сохранят схему с односкатной ошиновкой колес заднего моста.





Вместе с тем в модельной линейке дебютирует длиннобазная модификация «Полуторки». Ее длина составляет 7050 мм, а колесная база — 4180 мм, а грузовая платформа объемом 16 м3 под тентом вмещает восемь паллет. Рама длиннобазной модификации отличается оригинальными лонжеронами, дополнительными поперечинами и удлинителем в задней части. Силовой агрегат прежний — 2,7-литровый мотор ЗМЗ Про мощностью 150 л.с. и 5-ступенчатая «механика», а в заводских можно опционально устанавливать газовый баллон большей емкости (150 л).





В «базе» у «Полуторки» заявлены подушка безопасности водителя, ABS, регулировка руля по вылету и углу наклона; центральный замок, электропривод стеклоподъемников, подогрев наружных зеркал, основание платформы из транспортной фанеры и такелажные петли для фиксации груза. За доплату — водительское кресло с более развитой боковой поддержкой, регулировками высоты и поясничного подпора и подогревом, кондиционер с охлаждаемым перчаточным ящиком и подогрев лобового стекла.





«Полуторка» со стандартной базой будет представлена во всех известных прежде вариантах исполнения, включая промтоварный и изотермический фургоны, а также рефрижератор. Длиннобазный аналог первое время предложат только в версии с тентованной бортовой платформой, но совсем скоро список доступных надстроек планируется расширить (промтоварный, изотермический и еврофургоны).





В России цены на «Профи Полуторку» стартуют с отметки 980 тысяч рублей (13 230 долларов по текущему курсу).