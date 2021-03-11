На Могилевской Peugeot едва не сбил пешехода, протаранил два авто и влетел в столб

Источник материала: Tut.by

В Минске водитель легковушки протаранил два припаркованных авто и врезался в столб, сообщили в столичной ГАИ.





По информации инспекторов, вечером 10 марта водитель Peugeot двигался по улице Могилевской со стороны улицы Жуковского в направлении улицы Красивой. В районе дома № 18 он едва не сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Уходя от наезда, мужчина выехал на полосу встречного движения, где врезался в припаркованные ГАЗ и Volkswagen, после чего Peugeot отбросило в столб.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

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