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На крупном перекрестке отключились светофоры. Сориентируются ли водители? (видео)
Источник материала: Onliner
Еще в 7:05 перекресток улиц Октябрьской Революции и 28 Июля в Бресте жил обычной жизнью. Зеленый — едут, красный — стоят. Обыденность. Но уже в 7:06 реальность усложнится. Светофоры потухнут, предоставив транспортному потоку свободу выбора. Смогут ли водители сориентироваться?
Видео с камеры наблюдения разместил на нашем форуме пользователь WikiLink_Brest. В 7:06 перекресток из регулируемого превратился в обозначенный. Знаки приоритета на месте, они хорошо видны.
Нужно отметить, что брестские водители в целом неплохо справились с практическим экзаменом. Были те, кто выезжал на перекресток и останавливался, блокируя тем самым движение, но все же коллапса не произошло. Хотя одно-два даже незначительных ДТП могли напрочь парализовать движение на перекрестке.
52 минуты водители были предоставлены сами себе и несли утяжеленный груз ответственности за свои действия. В 7:58 появился сотрудник ГАИ и перекресток из обозначенного снова превратился в регулируемый. Сигналы регулировщика же все помнят?
Помните сигналы регулировщика?
Чтобы сделать свой выбор,
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