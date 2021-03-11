На рендерах показали Huawei P50 Pro с необычным дизайном

Источник материала: Onliner

Инсайдер OnLeaks опубликовал рендеры смартфона Huawei P50 Pro, который, судя по имеющимся CAD-файлам, получит достаточно необычный дизайн задней панели. Точнее, речь идет о дизайне фотомодуля, с которым продолжают «играть» производители. По словам OnLeaks, смартфон получит, как и большинство флагманов, стеклянную заднюю крышку и металлическую рамку. Габариты Huawei P50 Pro составят 59×73×8,6 мм (10,3 мм в месте размещения камеры).

Диагональ экрана, по данным инсайдера, составит примерно 6,6 дюйма, края будут немного загнуты, фронтальная камера расположится по центру экрана в виде отдельного отверстия, а не «капельки». OnLeaks также указывает на «чрезвычайно тонкие» рамки вокруг дисплея.













О характеристиках основной камеры Huawei P50 Pro информации нет, имеется лишь внешний ее вид: «пьедестал» имеет вытянутую форму с двумя крупными круглыми элементами внутри. Из дополнительных моментов — встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и стереодинамики (вверху и внизу корпуса).