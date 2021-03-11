Риелтор написала честное и жестокое объявление о продаже дома. Оно стало вирусным

Источник материала: Onliner

Парадоксальная вещь, этот маркетинг. Каждый хочет жить в доме мечты, но всех смущают приторные объявления об их продаже. Ведь как это бывает в жизни: вы читаете о жилище, которое построено не из бруса, кирпича или железобетона, а из сплошных достоинств. Приезжаете своими глазами взглянуть на это чудо чудесное, и бац — перед вами обычный дом. Риелтор Филиппа Мэйн из США решила действовать от противного: она написала очень честное и смешное объявление о продаже дома во Флориде за $69 тыс. Дом и правда не фонтан, но описание получилось даже чересчур жестоким.





«Вот он, буквально худший дом на улице! Продавец проделал колоссальную работу по уборке территории площадью почти 2000 кв. м (потребовалось всего 7 мусорных контейнеров!), так что теперь у вас есть шанс этим воспользоваться.









Вы когда-нибудь смотрели HGTV (канал об идеях домашнего дизайна, украшениях и перепланировке. — Прим. Onliner) и думали, что сами так умеете? Тогда берите рулетку в руки и гуглите, как определить несущую стену, потому что пора ответить за базар! Крыша протекает, пол скрипит, жуткий сквозняк, но это дом с тремя спальнями и полутора ванными комнатами.







У нашего дома очень открытая концепция. Под этим мы подразумеваем, что интерьер открывается через экстерьер благодаря нескольким разбитым окнам.





На кухне огромное солнечное окно... и больше ничего нет — замечательная особенность для тех, кто заинтересован в ярком свете для чтения (и заказе еды навынос).





Вы наверняка слышали об отдельно стоящем гараже, но слышали ли вы когда-нибудь об отдельно стоящем фундаменте?! Ведь это именно то, что вы найдете в большой бонусной комнате справа от дома.





И если вы ищете дом, который буквально кричит о своей странной, зловещей энергии, то остановите машину, потому что вы нашли его прямо здесь, удобно расположенный у шоссе US-301 в Северном Зефирхиллз. Если вам нужно место для постановки вашего следующего постапокалиптического фильма о зомби, то вот оно.













Любите ли вы сделать потеплее или сохранить прохладу — здесь это не имеет никакого значения, потому что в доме нет кондиционера! О, и не забывайте о кирпичном дымоходе, который символизирует наше самочувствие после 2020 года: вот-вот рухнет и никуда не ведет (буквально не ведет, ведь в доме нет камина).





Что еще можно сказать об этой уникальной возможности? Дом не находится в зоне наводнения и продается без кредитов и залогов. Но продавец в глаза не видел эту недвижимость, поэтому покупателям настоятельно рекомендуется провести собственное обследование. И если вам не интересно плакать перед сном каждую ночь, пока вы ремонтируете этот дом, рекомендуем просто снести его и построить новый на этом месте. Соседи будут вам благодарны».





Антимаркетинг сотворил чудеса: объявление не только собрало тысячи просмотров, но и привлекло реального покупателя менее чем за 10 дней после публикации.