В Беларуси приостановлены продажи самой популярной модели Škoda

пишет Еврорадио. Это делается в связи с предписанием Госсстандарта, который заявил о "необходимости уточнения формулировок в ОТТС (Одобрении типа транспортного средства)",Еврорадио.





Дилер также предупредил, что решения по уже заключенным договорам будут приниматься с каждым клиентом в индивидуальном порядке.





Стоит отметить, что бюджетная Škoda Rapid является самой популярной моделью этой автомобильной марки в Беларуси. В общем рейтинге продаж новых авто по итогам 2020 года она заняла седьмое место (после Lada Vesta, VW Polo, Geely Atlas, Kia Rio, Reno Logan и Geely Emgrand) . Дилер продал в минувшем году 2 069 Škoda Rapid.









Продажи легковых автомобилей в Беларуси в 2020 году / auto-baa.by





На протяжении почти 30 лет Škoda выступала генеральным спонсором Чемпионатов мира по хоккею. В частности, во время проведения турнира в Минске в 2014 году автопроизводитель передал Дирекции ЧМ по хоккею свой официальный автопарк из 46 автомобилей. На сайте дилера подчеркивается, что сотрудничество с Международной федерацией по хоккею по организации турниров является "наиболее длительным генеральным спонсорством в истории международных спортивных соревнований".





В этом году, когда стоял вопрос о проведении матчей Чемпионата мира по хоккею в Беларуси, компания Škoda приняла официальное решение не спонсировать турнир, если он пройдет в Минске.





О таком же решении тогда заявили и ряд других спонсоров.





В конечном итоге Международная федерация хоккея приняла решение провести все матчи ЧМ по хоккею 2021 года в Риге.