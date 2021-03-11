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В Беларуси приостановлены продажи самой популярной модели Škoda

11.03.2021 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Продажи самой популярной модели Škoda — Rapid — приостанавливаются с 11 марта, уведомление об этом появилось на сайте дилера.

В Беларуси приостановлены продажи самой популярной модели Škoda
Автоцентр Škoda в Минске / minsk.skoda-auto.by
 Это делается в связи с предписанием Госсстандарта, который заявил о "необходимости уточнения формулировок в ОТТС (Одобрении типа транспортного средства)", пишет Еврорадио.

Дилер также предупредил, что решения по уже заключенным договорам будут приниматься с каждым клиентом в индивидуальном порядке.

Стоит отметить, что бюджетная Škoda Rapid является самой популярной моделью этой автомобильной марки в Беларуси. В общем рейтинге продаж новых авто по итогам 2020 года она заняла седьмое место (после Lada Vesta, VW Polo, Geely Atlas, Kia Rio, Reno Logan и Geely Emgrand) . Дилер продал в минувшем году  2 069 Škoda Rapid.


Продажи легковых автомобилей в Беларуси в 2020 году / auto-baa.by

На протяжении почти 30 лет Škoda выступала генеральным спонсором Чемпионатов мира по хоккею. В частности, во время проведения турнира в Минске в  2014 году автопроизводитель передал Дирекции ЧМ по хоккею свой официальный автопарк из 46 автомобилей. На сайте дилера подчеркивается, что сотрудничество с Международной федерацией по хоккею по организации турниров является "наиболее длительным генеральным спонсорством в истории международных спортивных соревнований".

В этом году, когда стоял вопрос о проведении матчей Чемпионата мира по хоккею в Беларуси,  компания Škoda приняла официальное решение не спонсировать турнир, если он пройдет в Минске.

О таком же решении тогда заявили и ряд других спонсоров.  

В конечном итоге Международная федерация хоккея приняла решение провести все матчи ЧМ по хоккею 2021 года в Риге.
 
Теги: Минск
 
 
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Продажи самой популярной модели Škoda — Rapid — приостанавливаются с 11 марта, уведомление об этом появилось на сайте дилера.
 
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