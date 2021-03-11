Горе лукавое. Беларусь никогда не примут в НАТО?

ишет Новая газета. Москва после некоторых сомнений прошлым летом, когда режим Александра Лукашенко зашатался под давлением массовых протестов, все же решила его всячески поддержать. То есть самого-то Лукашенко во властных структурах РФ откровенно не любят и не доверяют ему ни в чем, но альтернатива, скажем, с заменой его на Светлану Тихановскую, которая, по мнению многих в самой Беларуси и за ее пределами, победила на президентских выборах 9 августа 2020-го, кажется намного хуже, пНовая газета.





Мол, будут новые выборы с непредсказуемым исходом, демонтаж полицейского государства, дестабилизация и демократизация, и это все настолько ужасно, что лучше совсем не надо. Тихановская и ее советник (представитель) по иностранным делам, кадровый белорусский дипломат Валерий Ковалевский, утверждают, что неоднократно пытались установить какие-либо, пусть неофициальные, контакты «с Кремлем», но ничего не вышло. Что бы Тихановская и ее соратники ни говорили о будущей демократической Беларуси, которая сохранит близкие отношения с путинской РФ, в Москве им никто не верит. В условиях нарастающего военного и политического противостояния с Западом тут видят только одно: неизбежное, в случае падения Лукашенко, продвижение баз НАТО и «танков» с польской границы на Буге на восток за Днепр, к Могилеву и Орше, к порогу Смоленска. Так и до Москвы недалеко.





Остается терпеть Лукашенко, но это нелегко.





Даже в нарастающей международной изоляции белорусский правитель не стал сговорчивее.





Продолжает публично отвергать любые разговоры об интеграции Беларуси и России в единое, а не фиктивное союзное государство, как «глупые» и «абсолютно ненужные». Конечно, эти его высказывания, прежде всего, попытка объединения расколотого белорусского общества на патриотической основе, чтобы ослабить оппозицию. Но ведь он и вправду воссоединяться никак не намерен, и непонятно, что нашим начальникам с этим делать.





Договориться с Лукашенко по экономическим вопросам также непросто. Режиму в Минске для стабилизации срочно нужны деньги, и добывать их готовы где придется. Например, российскую нефть через Беларусь прокачивает УП «Запад-Транснефтепродукт», которое вместе с трубопроводами и прочим имуществом принадлежит российской госмонополии ПАО «Транснефть». Минск попытался в 2021-м резко (почти на 25%) повысить тариф на прокачку российской нефти через территорию Белоруссии. Москва решительно отказалась, и по действующему соглашению тариф был проиндексирован на 6,7%. В ответ Минск увеличил ставку налога на прибыль с 18% до 50% и ввел экологический сбор, специфически направленный против «Запад-Транснефтепродукта», а белорусские госструктуры, включая местное КГБ и МВД, усилили проверки компании. В «Транснефти» полагают, что «Запад-Транснефтепродукт» ждет скорое разорение и принудительное банкротство, а российские нефтепроводы и прочее имущество в Белоруссии будут национализированы.





Россия и Беларусь — военные союзники. По словам Лукашенко, совместное противостояние НАТО обсуждалось во время саммита с Владимиром Путиным в феврале в Сочи, а в марте министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин на переговорах в Москве договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих в Нижегородской области, где находится самый современный армейский тренировочный полигон, а также в Калининградской области (Россия) и в Гродненской области (Беларусь) — то есть по обе стороны так называемого Сувалкского коридора в сотню с лишним километров, что отделяет калининградский анклав от Беларуси. Он же — единственный сухопутный коридор между Прибалтикой и остальными странами-членами НАТО. Центры совместной подготовки станут символом военной интеграции, но не более того.





Осенью запланированы совместные стратегические учения «Запад–2021» по отражению военной угрозы со стороны НАТО, а прямо сейчас начались тактические совместные тренировки бойцов российских ВДВ и белорусских Сил специальных операций (ССО) сначала в Ульяновской, а потом в Минской областях. На учениях «Запад» в прежние годы белорусы частично мобилизовывали и развертывали немало резервистов, поскольку оборона страны строится на милиционно-мобилизационных принципах, а совместные тренировки ВДВ и ССО в марте 2021-го будут совсем немногочисленные, на несколько сотен человек.





Лукашенко вряд ли сейчас готов массово призывать и раздавать оружие собственным гражданам-резервистам, поскольку непонятно, куда они могут его повернуть.





Еще Лукашенко предложил вместо возможной российской авиабазы в Беларуси, о которой в последние годы несколько раз заходил разговор между Минском и Москвой, разместить новейшие российские боевые самолеты с новейшим вооружением «на наших базах, и наши ребята будут летать вместе с россиянами». Выглядит это предложение издевательством. Москва типа поставляет и содержит дорогостоящую технику, а реально контролировать ее будет Минск.





Союз с Лукашенко стоит очень дорого, а единственная практическая польза состоит, похоже, в том, что при нем Беларусь никогда не примут в НАТО, даже если вдруг попросится.





В 2020-м Лукашенко еле удержался у власти, но массовые протесты и международная изоляция, видимо, только усилили позиции Минска в бесконечном торге с Москвой. Сейчас опять не время пытаться приструнить несговорчивого союзника: началась эскалация конфликта в Донбассе, и нарастает воинственная риторика по обе стороны линии фронта. Все больше разговоров в Москве и в Киеве о возможной «большой войне» к маю, когда подсохнут поля и грунтовые дороги после весенней распутицы. В такой ситуации никакая дестабилизация любого свойства в Беларуси недопустима. Лукашенко понимает это лучше всех и ведет себя соответственно. Какое союзное государство — таков и союзник.



