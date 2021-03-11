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Google заплатил штраф в 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации в поиске

11.03.2021 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания Google заплатила штраф в размере 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи, сообщает Роскомнадзор.

 Общая сумма штрафов, оплаченных компанией за отказ фильтровать поисковую выдачу, достигла 5,2 млн рублей, пишет currenttime.tv

Первый штраф, по данным ведомства, составил 700 тысяч рублей по административному делу, возбужденному в 2019 году. В мае 2020 года было заведено дело о повтором совершении административного правонарушения, суд оштрафовал Google на 1,5 млн рублей.

Дальнейший мониторинг, как утверждает ведомство, выявил, что в поисковой выдаче остается порядка 30% ссылок на запрещенный в России контент, и это стало основанием для привлечения компании к ответственности. Решением суда Google оштрафовали на 3 млн рублей.

В 2019 году компания Google оплатила штраф в 500 тысяч рублей, наложенный на нее за отказ подключиться к реестру запрещенных сайтов и удалять из своей поисковой выдачи страницы, заблокированные в России. 
 
 
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Компания Google заплатила штраф в размере 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи, сообщает Роскомнадзор.
 
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