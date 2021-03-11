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Пару андижанских голубей в Москве продали за $245 тысяч
Источник материала: Партизан
В Узбекистане издревле любят разводить голубей. Есть тут и своя особая порода – андижанская.
Птицы совершают в полете красивые кувырки и громко щелкают крыльями. Но самая главная особенность "андижанцев" – это оперение с "цветочками", -
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В Узбекистане издревле любят разводить голубей. Есть тут и своя особая порода – андижанская.
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