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Пару андижанских голубей в Москве продали за $245 тысяч

11.03.2021 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Узбекистане издревле любят разводить голубей. Есть тут и своя особая порода – андижанская.


 
Птицы совершают в полете красивые кувырки и громко щелкают крыльями. Но самая главная особенность "андижанцев" – это оперение с "цветочками", - говорится в видеорепортаже телеканала "Настоящее время".
 
 
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В Узбекистане издревле любят разводить голубей. Есть тут и своя особая порода – андижанская.
 
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