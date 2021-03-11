Чем готовы пожертвовать ради карьеры миллениалы и зумеры?

Источник материала: ОНТ

Сервис Superjob провёл исследование, в ходе которого выяснилось, от чего готовы отказаться представители поколений Y и Z ради построения успешной карьеры, информирует РБК.

Респонденты, представляющие поколение Z, также известное как «зумеры» (родились в период с 1997 по 2012 годы), утверждают, что в первую очередь готовы отказаться от развлечений и отдыха ради движения по карьерной лестнице. Такой ответ дали 28% опрошенных. 24% готовы отсрочить создание семьи и рождение детей.

Родившиеся в 1981–1996 годах «миллениалы» или представители поколения Y утверждают, что для построения успешной карьеры готовы сменить место жительства (29%), свести к минимуму общение с друзьями и знакомыми (28%), а вот отложить создание собственной семьи согласны лишь 12% респондентов.

Кроме того, работать сверхурочно и при ненормированном графике готовы 22% зумеров и 18% миллениалов.



Фото: Pixabay

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