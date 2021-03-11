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Протесты в Армении: президент страны готовит встречу Пашиняна с оппозицией
Источник материала: ОНТ
Продолжается затяжной политический кризис в Армении. Местная оппозиция призывает к восстанию против премьер-министра Никола Пашиняна. У здания парламента в Ереване снова прошел митинг.
Участники угрожают властям, что будут блокировать центральные улицы до тех пор, пока Пашинян не сложит полномочия. Его отставки потребовал еще один генерал Вооруженных сил – после увольнения премьером главы Генштаба. Для разрешения кризиса президент Армении позвал на встречу и премьера, и оппозицию. Она может состояться послезавтра. Пока же в стране продолжаются протесты. На площади у парламента палатки. Люди жгут костры. Время от времени происходят столкновения митингующих с полицией.
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Продолжается затяжной политический кризис в Армении. Местная оппозиция призывает к восстанию против премьер-министра Никола Пашиняна. У здания парламента в...
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