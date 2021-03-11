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Неизвестные сожгли несколько машин в ходе беспорядков во Франции

11.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неизвестные сожгли несколько машин в ходе беспорядков во Франции

Во французском Лионе и коммуне Фейзен группа неизвестных совершила поджог нескольких автомобилей и мусорных баков. Об этом пишет газета «Фигаро» со ссылкой на источники.

Начались беспорядки во вторник 9 марта, примерно в шесть часов вечера, в квартале Мермоз. Неизвестные сожгли шесть машин. Сейчас там дежурят правоохранители и пожарные. Один подозреваемый задержан. Не сообщается, были ли столкновения полиции с хулиганами.

Это не первые беспорядки в данном районе за последнее время. Так, 6 марта в пригороде Лиона, коммуне Брон, произошли столкновения с полицией участников погромов. Еще двумя днями ранее в Лионе и его пригородах  прокатилась волна беспорядков из-за ДТП с участием подростка на скутере. Некоторые местные жители считают, что подростка во время погони сбила полицейская машина. Правоохранители свою вину отрицают.

Фото: скриншот очевидца

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Во французском Лионе и коммуне Фейзен группа неизвестных совершила поджог нескольких автомобилей и мусорных баков. Об этом пишет газета «Фигаро» со ссылкой на...
 
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