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Итоги работы медиков в период пандемии подвели в Мингорисполкоме

11.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Итоги работы медиков в период пандемии подвели в Мингорисполкоме

Год мужества врачей. В Мингорисполкоме подвели итоги работы медиков во время пандемии. Если коротко – справились.

В стране хватило ресурсов, чтобы минимизировать последствия эпидемии и оказать помощь всем, кто в ней нуждался. Представители Минздрава выразили врачам благодарность за профессионализм, и самоотверженность в работе.

Сделан вывод: в стране все должно быть «свое». От производства средств индивидуальной защиты и лекарств до подготовки кадров. Будут построены новые корпуса, например, Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Шесть компьютерных томографов поступят в стационары столицы уже в первом квартале. На высоте поддерживается и готовность белорусских клиник к чрезвычайным ситуациям.

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Год мужества врачей. В Мингорисполкоме подвели итоги работы медиков во время пандемии. Если коротко – справились. В стране хватило ресурсов, чтобы минимизировать...
 
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