Бейонсе выступила в поддержку Меган Маркл

Источник материала: ОНТ

Давняя знакомая герцогов Сассекских выступила со словами поддержки Меган Маркл после выхода нашумевшего интервью, рассказывает журнал ELLE.

Спустя два дня после выхода того самого интервью Меган Маркл и принца Гарри телеведущей Опре Уинфри певица и актриса Бейонсе опубликовала на своём официальном сайте благодарственное послание для Меган.

«Спасибо тебе, Меган, за твое мужество и лидерство. Мы все вдохновлены тобой», – написала поп-дива.









Фото: Niklas Halle’n-WPA Pool/Getty Images

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