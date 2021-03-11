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Бейонсе выступила в поддержку Меган Маркл

11.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бейонсе выступила в поддержку Меган Маркл

Давняя знакомая герцогов Сассекских выступила со словами поддержки Меган Маркл после выхода нашумевшего интервью, рассказывает журнал ELLE.

Спустя два дня после выхода того самого интервью Меган Маркл и принца Гарри телеведущей Опре Уинфри певица и актриса Бейонсе опубликовала на своём официальном сайте благодарственное послание для Меган.

 «Спасибо тебе, Меган, за твое мужество и лидерство. Мы все вдохновлены тобой», – написала поп-дива.



Фото: Niklas Halle’n-WPA Pool/Getty Images

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Давняя знакомая герцогов Сассекских выступила со словами поддержки Меган Маркл после выхода нашумевшего интервью, рассказывает журнал ELLE. Спустя два дня после...
 
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