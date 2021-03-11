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Правительство скорректировало план развития отстающих регионов на 2021-2025 годы
Источник материала: ОНТ
Не оставить без помощи и поставить на ноги. Правительство скорректировало план развития отстающих регионов. В нем – восстановление и наращивание производственного потенциала, улучшение инфраструктуры и повышение качества жизни.
В числе аутсайдеров сейчас 30 районов: четыре в Брестской области, шесть в Витебской, семь в Гомельской, два в Гродненской, три в Минской и восемь в Могилевской области. Предусмотрено создание новых предприятий, модернизация действующих, формирование производственной и социальной инфраструктуры. Определены объемы финансирования, необходимые для реализации инвестпроектов.
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Не оставить без помощи и поставить на ноги. Правительство скорректировало план развития отстающих регионов. В нем – восстановление и наращивание...
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