Правительство скорректировало план развития отстающих регионов на 2021-2025 годы

Источник материала: ОНТ

Не оставить без помощи и поставить на ноги. Правительство скорректировало план развития отстающих регионов. В нем – восстановление и наращивание производственного потенциала, улучшение инфраструктуры и повышение качества жизни.

В числе аутсайдеров сейчас 30 районов: четыре в Брестской области, шесть в Витебской, семь в Гомельской, два в Гродненской, три в Минской и восемь в Могилевской области. Предусмотрено создание новых предприятий, модернизация действующих, формирование производственной и социальной инфраструктуры. Определены объемы финансирования, необходимые для реализации инвестпроектов.

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